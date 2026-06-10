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Лучано Спалети остава фокусиран върху проекта на Ювентус въпреки трансферните трудности

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Спорт
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Спекулациите за евентуална раздяла с торинския клуб бяха отхвърлени, а специалистът вече работи по изграждането на отбора за новия сезон

Лучано Спалети остава фокусиран върху проекта на Ювентус въпреки трансферните трудности
Снимка: БГНЕС
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Старши треньорът на Ювентус Лучано Спалети няма намерение да напуска клуба въпреки усложненията около лятната селекция и появилите се информации за евентуална раздяла с торинци.

Според информация на Calciomercato.com, цитирана от италианските медии, специалистът остава напълно отдаден на работата си и е концентриран върху подготовката на отбора за следващия сезон.

Началото на трансферния прозорец не се развива по желания от Ювентус начин. Сред неуспехите е пропадналата възможност за привличането на Бернардо Силва, а нерешен остава и въпросът около бъдещето на сръбския нападател Душан Влахович.

Въпреки това Спалети не разглежда вариант за напускане и продължава да работи съвместно с ръководството по изграждането на конкурентоспособен състав.

Наставникът вече е определил основните приоритети за селекцията. Според неговата визия гръбнакът на успешния отбор трябва да бъде изграден около ключови фигури на пет позиции – вратар, централен защитник, централен полузащитник, офанзивен халф и централен нападател.

За всяка от тези позиции Ювентус разполага с основна трансферна цел и резервен вариант, като през следващите седмици се очаква клубът да ускори преговорите по набелязаните футболисти.

Така, въпреки трудностите на трансферния пазар, в Торино остават спокойни, а Спалети продължава да работи по дългосрочния проект, с който Ювентус се надява да се завърне в битката за най-големите отличия в Италия и Европа.

#ФК Ювентус #Лучано Спалети

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