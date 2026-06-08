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Илия Петков премина във Веро Волей Монца

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Спорт
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В тима е друг български национал - Жасмин Величков.

Илия Петков Български национален отбор по волейбол за мъже
Снимка: БТА
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Българският волейболист Илия Петков преминава за новия сезон в редиците на Веро Волей Монца в италианската Суперлига, обявиха от клуба.

"Веро Волей Монца приветства с добре дошъл Илия Петков, който е централен блокировач и спечели сребърен медал от Световното първенство през миналото лято. Той е фигура с международно реноме, който ще донесе качество, опит и солидност на тима за кампанията 2026/2027.

Роденият през 1996 година Петков преминава в Монца с опита в местната Суперлига с тима на Юса Батери Гротадзолина. Високият 202 сантиметра център, който ще навърши 30 години през октомври, следва собствения си път, който е преминал през България, Франция, Полша и Италия, като се е утвърдил като един от референциите на поста си и в националния отбор.

Пристигането на Петков е още една стъпка към създаването на новия Веро Волей Монца, който си осигурява способен и доверен атлет, който гарантира присъствие при блокадата, ефикасност в атака и лидерство в ключовите моменти на мачовете", написаха от управата на отбора.

"Веро Волей Монца е клуб със страхотна история и успехи, постигнати благодарение на големи играчи, които са се посветили на отбора. Когато получих предложението, нямаше как да пропусна тази възможност. Наистина съм ентусиазиран от това, което предстои", казва българският национал пред сайта на Монца.

"Амбициозен, позитивен, дисциплиниран. Това са три прилагателни, които характеризират голяма част от кариерата ми", се представя Петков пред феновете.

Илия Петков е роден на 10 октомври 1996-а в Добрич. Кариерата му до момента преминава в родния Добруджа 07, Нефтохимик Бургас, френския Сен Кентен, Хебър Пазарджик, полския Скра Белхатов, френския Спейсърс Тулуза Волей и Юса Батери Гротадзолина в Италия. Той е трикратен шампион на България с Нефтохимик, има четири Купи на България и четири Суперкупи на страната.

През миналия сезон Монца игра полуфинални плейофи за петото място в италианската Суперлига, в които отстъпи през Тренто с 0:2 победи. В тима е друг български национал - Жасмин Величков, а там игра и Мартин Атанасов, който обаче премина в турския гранд Галатасарай.

#Веро Волей Монца #Илия Петков

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