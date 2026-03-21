Илиян Радулов отстъпи във финала на двойки в Бадалона

Националът на България за Купа „Дейвис" Илиян Радулов стана вицешампион на двойки на турнир на клей в Бадалона (Испания) с награден фонд 30 хиляди долара.

Българинът и Ярослав Демин (Русия) отстъпиха във финала с 6:7(6), 4:6 на Михиел де Кром и Раян Нийбур (Нидерландия). Срещата продължи час и 36 минути.

Радулов и Демин изостанаха с 0:3, но изравниха до 4:4 в първия сет, който беше решен в тайбрек. В него те поведоха с 6:4 точки, пропуснаха два сетбола и го загубиха с 6:8. Втората част беше решена от един пробив в полза на нидерландците в седмия гейм.


Илиян Радулов има три спечелени трофея на сингъл, но все още няма такъв на двойки в кариерата си от турнирите на Международната федерация по тенис (ITF).

