Илиян Стойнов започна с успех на турнира по бадминтон "International Challenge" в Лодз

Националът Илиян Стойнов започна с победа участието си на международния турнир по бадминтон "International Challenge" в полския град Лодз.
Стойнов, който стартира от квалификациите, надделя убедително във втория кръг над Вех Цзюн Тео (Малайзия) с 21:9, 21:11 за 25 минути.
Утре съперник на българина ще бъде Илия Николуси (Австрия).
Друг национал Димитър Янакиев ще започне от основната схема срещу Шашват Далал (Индия).