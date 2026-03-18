Илиян Стойнов започна с успех на турнира по бадминтон "International Challenge" в Лодз

Националът Илиян Стойнов започна с победа участието си на международния турнир по бадминтон "International Challenge" в полския град Лодз.

Стойнов, който стартира от квалификациите, надделя убедително във втория кръг над Вех Цзюн Тео (Малайзия) с 21:9, 21:11 за 25 минути.

Утре съперник на българина ще бъде Илия Николуси (Австрия).

Друг национал Димитър Янакиев ще започне от основната схема срещу Шашват Далал (Индия).