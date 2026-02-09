Иля Малинин: Всичко се сведе до енергията, подкрепата и страстта на целия отбор

Иля Малинин стъпи на леда, знаейки, че титлата в отборното състезание по фигурно пързаляне зависи от него и след това се представи на ниво, за да изведе САЩ до най-високото стъпало на подиума на Игрите в Милано-Кортина. Япония остана втора с точка пасив, а Италия, подкрепяна от домакинската публика, взе бронза.

САЩ и Япония бяха с равен брой точки преди волната програма при мъжете снощи, оставяйки 21-годишният двукратен световен шампион да крепи надежди на американците. Ден по-рано той изненадващо зае второ място в кратката програма.

„Тъй като резултатът беше равен, си помислих, добре, аз съм решаващият фактор. Трябва просто да направя това, което трябва да направя, да изляза там, но и да тествам леда отново, само за да видя как се чувствам и наистина да се подготвя за индивидуалното състезание. Но всичко се сведе до енергията, подкрепата, до страстта на целия ми отбор. Без тях не мисля, че щяхме да спечелим този медал“, коментира Малинин.

Американецът призна, че е подценил мащаба на олимпийската сцена.

„Не разбирах наистина въздействието на олимпийската среда. Бях по-скоро шокиран от това, че наистина съм на Олимпийските игри за първи път. Затова си казах, добре, сега изпитах го за първи път. Така че, сега във волната програма мога да подходя с различно мислене, с различна енергия“, добави той.

Малинин беше развълнуван и от присъствието на великия тенисист Новак Джокович, който скочи на крака, когато американецът изпълни запазената си марка задно салто - елемент, за който не получава точки, но радва феновете.

„Видях Джокович там и, честно казано, беше просто нереално. Чух съм от всички, че след като направих задното салто, той е стоеше там с ръце на главата си. О, Боже мой. Това е невероятно. Това е като момент, който се случва веднъж в живота, просто да видиш известен тенисист да гледа представянето ми“, каза Малинин с широка усмивка.

Американецът има малко време за почивка, тъй като кратката програма на индивидуалното състезание е във вторник, последвана от волната в петък.