Иля Малинин завоюва трета световна титла по фигурно пързаляне в кариерата си

Американецът Илия Малинин си върна мястото на върха на мъжкото фигурно пързаляне, след като спечели трета световна титла и се отърси от шока от осмото си място на Олимпийските игри в Милано-Кортина 2026.

Малинин, който пристигна на шампионата на планетата в Прага, носейки тежестта на провала на олимпийските игри и с намерението да вземе реванш, получи от съдиите 218.11 точки за волната си програма, след като направи пет от планираните седем четворни скока, а другите два бяха тройни - аксел и флип. Така той събра 329.40 точки.

Сребърният олимпийски медалист Юма Кагияма от Япония се изкачи от шесто място след кратката програма до второ с 306.67 след елегантното си и безупречно пързаляне на „Турандот“ на Пучини.

Неговият сънародник Шун Сато, бронзов медалист миналия месец в Милано, взе бронза с 288.54 точки.

Волната програма на Малинин не успя да постигне внушителния му световен рекорд от 238,24, поставен на финала на Гран При през декември, където той изпълни седем четворни скока, включително аксел, който само той е правил на състезание.

В събота той също не успя да направи четворния аксел, който провали волната му програма на олимпийските игри, но петте му останали четворни бяха достатъчни, за да триумфира.

По-късно днес е волната програма при танцовите двойки.