Месец от войната в Близкия изток: Какви са вариантите за...
С час напред: Тази нощ преминаваме към лятното часово време
Иля Малинин завоюва трета световна титла по фигурно пързаляне в кариерата си

Спорт
Американецът си заслужи златното отличие в Прага.

Иля Малинин
Снимка: БТА
Американецът Илия Малинин си върна мястото на върха на мъжкото фигурно пързаляне, след като спечели трета световна титла и се отърси от шока от осмото си място на Олимпийските игри в Милано-Кортина 2026.

Малинин, който пристигна на шампионата на планетата в Прага, носейки тежестта на провала на олимпийските игри и с намерението да вземе реванш, получи от съдиите 218.11 точки за волната си програма, след като направи пет от планираните седем четворни скока, а другите два бяха тройни - аксел и флип. Така той събра 329.40 точки.

Сребърният олимпийски медалист Юма Кагияма от Япония се изкачи от шесто място след кратката програма до второ с 306.67 след елегантното си и безупречно пързаляне на „Турандот“ на Пучини.

Неговият сънародник Шун Сато, бронзов медалист миналия месец в Милано, взе бронза с 288.54 точки.

Волната програма на Малинин не успя да постигне внушителния му световен рекорд от 238,24, поставен на финала на Гран При през декември, където той изпълни седем четворни скока, включително аксел, който само той е правил на състезание.

В събота той също не успя да направи четворния аксел, който провали волната му програма на олимпийските игри, но петте му останали четворни бяха достатъчни, за да триумфира.

По-късно днес е волната програма при танцовите двойки.

След отмяната на стикерите за ГТП: Казус с български шофьор в Гърция
1
След отмяната на стикерите за ГТП: Казус с български шофьор в Гърция
България в числа: 6,4 милиона души, обезлюдени села и икономика с парадокси
2
България в числа: 6,4 милиона души, обезлюдени села и икономика с...
Правителството с пакет от мерки за 100 млн. евро за справяне с последствията от кризата в Близкия изток
3
Правителството с пакет от мерки за 100 млн. евро за справяне с...
Войната в Иран: Вашингтон очаква конфликтът да приключи до седмици
4
Войната в Иран: Вашингтон очаква конфликтът да приключи до седмици
С час напред: Тази нощ преминаваме към лятното часово време
5
С час напред: Тази нощ преминаваме към лятното часово време
Един месец от конфликта в Близкия изток: Иран удари база на САЩ в Саудитска Арабия
6
Един месец от конфликта в Близкия изток: Иран удари база на САЩ в...

Най-четени

Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
1
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни...
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова атака в Черно море
2
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова...
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
3
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300...
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
4
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в...
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне разследващ полицай от ГДБОП
5
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне...
Медицина на съня: Безсънието стои в основата на много заболявания
6
Медицина на съня: Безсънието стои в основата на много заболявания

Преизбраха Атанас Фурнаджиев за президент на Българската федерация по биатлон
Преизбраха Атанас Фурнаджиев за президент на Българската федерация по биатлон
Купа "Радо Янков“ събра 80 деца в Пампорово и се превърна в празник на сноуборда Купа "Радо Янков“ събра 80 деца в Пампорово и се превърна в празник на сноуборда
Чете се за: 03:05 мин.
Ника Превц завърши сезона с победа в Планица и рекорд в Световната купа Ника Превц завърши сезона с победа в Планица и рекорд в Световната купа
Чете се за: 01:45 мин.
Рая Вукадинова триумфира на състезание по сноуборд в Италия Рая Вукадинова триумфира на състезание по сноуборд в Италия
Чете се за: 00:47 мин.
Държавно първенство по биатлон (ГАЛЕРИЯ) Държавно първенство по биатлон (ГАЛЕРИЯ)
Лора Христова и Владимир Илиев спечелиха злато и в спринта на Държавното първенство по биатлон Лора Христова и Владимир Илиев спечелиха злато и в спринта на Държавното първенство по биатлон
Чете се за: 02:00 мин.

Сред сигнал за изборна търговия: Арестуваха кмета на търговищкото с. Овчарово
Сред сигнал за изборна търговия: Арестуваха кмета на търговищкото...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
ЦИК разкрива 493 секции в 55 държави за изборите на 19 април ЦИК разкрива 493 секции в 55 държави за изборите на 19 април
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
БАБХ затвори месопреработвателно предприятие в Монтана заради лоша хигиена БАБХ затвори месопреработвателно предприятие в Монтана заради лоша хигиена
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Турция ще съдейства за изграждането на българското консулство в Одрин Турция ще съдейства за изграждането на българското консулство в Одрин
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Градушка с големина на орех удари Крумовград
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
Месец от войната в Близкия изток: Какви са вариантите за изход пред...
Чете се за: 04:20 мин.
По света
Пролетно почистване и залесяване в София
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
С час напред: Тази нощ преминаваме към лятното часово време
Чете се за: 05:10 мин.
У нас
