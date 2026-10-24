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"Индикар" ще проведе състезание в Европа след 20 години пауза

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Спорт
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Надпреварата е планирана за 2027 година в Барселона.

"Индикар" ще проведе състезание в Европа след 20 години пауза
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Американският шампионат „Индикар“ ще проведе състезание в Европа за първи път от 20 години насам. Надпреварата е планирана за юли 2027 година на пистата „Каталуня“ край Барселона, като част от многогодишно споразумение, обявено в петък, информира агенция Reuters.

За испанеца Алекс Палу – петкратен шампион в надпреварата, роден близо до Барселона- това състезание ще бъде своеобразно завръщане у дома.

„Индикар“ за последно гостува в Европа през 2007 година в Нидерландия. От 2013-а, когато се проведе състезание в Бразилия, шампионатът не е излизал извън пределите на Северна Америка.

29-годишният Палу спечели последните четири титли в надпреварата, а през 2025-а триумфира и в емблематичното състезание „Индианаполис 500“.

Пистата „Каталуня“, която тази година прие кръг от Формула 1, отпадна от календара за 2027-а, като до 2032 година домакинството ще се редува с Белгия.

„От години сме свидетели на изключителния талант на Палу и знаем, че феновете му в Испания с нетърпение очакват да го видят как се състезава на живо“, заяви Марк Майлс, главен изпълнителен директор на компанията собственик на „Индикар“ - Penske Entertainment Corp.

„Това е невероятна възможност. Да имам състезание у дома, в Барселона, означава толкова много за мен - трудно е да се опише с думи. Знам, че феновете ще останат възхитени. Вярвам, че ще предложим страхотно шоу“, коментира Алекс Палу.

Състезанието през 2027 година ще се проведе в периода 16-18 юли.

#Индикар

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