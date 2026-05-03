Интер е шампион на Италия! "Нерадзурите“ подчиниха Парма и триумфираха със Скудетото №21

Мариан Николов
Голове на Маркус Тюрам и Хенрих Мхитарян донесоха победата с 2:0 и титлата три кръга преди края

Интер официално е шампион на Италия! "Нерадзурите“ победиха Парма с 2:0 у дома и подпечатаха 21-вото Скудето в историята си, при това три кръга преди края на сезона.

Още преди първия съдийски сигнал атмосферата на "Сан Сиро“ беше празнична, като на отбора беше необходим дори само един пункт, за да стане недостижим на върха. Играчите на треньора Киву обаче не оставиха нищо на случайността и изиграха мач, достоен за шампион.

Началото не бе лесно. Гостите от Парма показаха смелост и още в първите минути стигнаха до няколко опасни ситуации, макар и част от тях да бяха отменени заради засади. Постепенно обаче Интер пое контрола и започна да натиска сериозно.

В 25-ата минута домакините бяха на сантиметри от гола. Николо Барела разтресе гредата, а секунди по-късно вратарят на Парма направи истинско чудо, спасявайки добавката на Тюрам от непосредствена близост.

Натискът логично даде резултат в самия край на първата част. В добавеното време Пьотр Зиелински намери Тюрам в наказателното поле, а французинът с прецизен удар откри резултата.

След почивката сценарият не се промени. Интер диктуваше темпото и търсеше втори гол, който да убие интригата. Пропуски на Мхитарян и Дъмфрис задържаха резултата, но развръзката дойде в 80-ата минута. Лаутаро Мартинес проби по десния фланг и центрира остро, а Мхитарян бе на точното място, за да направи 2:0.

До края Интер контролираше събитията, а дори имаше шанс за трети гол чрез Давиде Фратези. Парма стигна до попадение в края, но то бе отменено заради засада.

С последния съдийски сигнал трибуните избухнаха, а Интер се превърна в новия шампион! Отборът увеличи аванса си на върха до недостижимите 12 точки преднина и официално сложи край на битката за титлата.

Така "нерадзурите“ затвърдиха доминацията си в Серия А и добавиха нов златен момент в богатата си история, докато празненствата в Милано тепърва започват.

#Серия А 2025/26 #ФК Интер

