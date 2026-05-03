Милан се препъна срещу Сасуоло и усложни битката за Шампионската лига

Милан допусна поражение с 0:2 при гостуването си на Сасуоло в среща от 35-ия кръг на италианската Серия А и направи грешна стъпка в борбата за място в Шампионската лига.

Домакините започнаха по-добре и поведоха още в петата минута чрез Доменико Берарди, който се възползва от ранна възможност пред вратата на "росонерите“. Ситуацията за гостите се усложни допълнително в 24-ата минута, когато Фикайо Томори получи втори жълт картон и остави тима си с човек по-малко.

С числено предимство Сасуоло контролираше събитията на терена, а малко след началото на второто полувреме Арман Лориенте удвои преднината на своя тим, реализирайки за крайното 2:0 в 47-ата минута.

Въпреки поражението Милан остава в битката за класиране в Шампионската лига, заемайки трето място с 67 точки. Сасуоло от своя страна е девети в подреждането.

В друг двубой от кръга Болоня и Каляри не излъчиха победител, завършвайки 0:0. По-късно тази вечер Интер Милано може да си осигури титлата, ако не загуби домакинството си на Парма.