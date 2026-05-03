Манчестър Юнайтед надви Ливърпул в драматично дерби и се завърна в Шампионската лига

Коби Мейну донесе успеха с 3:2 на "Олд Трафорд“, след като гостите бяха заличили пасив от два гола

Манчестър Юнайтед победи Ливърпул с 3:2 в зрелищно дерби на „Олд Трафорд“ и официално си осигури участие в Шампионската лига през следващия сезон.

Домакините започнаха вихрено и още в 6-ата минута Матеус Куня откри резултата с удар, рикоширал в Алексис Мак Алистър. Само осем минути по-късно Бенямин Шешко удвои аванса на Юнайтед, след като засече топката отблизо, а попадението бе потвърдено след проверка с ВАР за евентуална игра с ръка.

Ливърпул изглеждаше разколебан, а в 27-ата минута Бруно Фернандеш пропусна отлична възможност да направи резултата класически, след като стреля покрай вратата от добра позиция. До почивката „червените дяволи“ продължиха да бъдат по-опасният отбор, докато гостите трудно намираха пространства в последната третина.

Втората част обаче започна кошмарно за Юнайтед. В 47-ата минута Доминик Собослай се възползва от грешен пас на Амад Диало, напредна мощно и с прецизен удар намали на 2:1. В 55-ата минута нова грешка при изнасянето, този път на вратаря Сен Ламенс, позволи на Мак Алистър и Собослай да комбинират, а Коди Гакпо изравни на празна врата.

След изравняването Ливърпул натисна. В 63-ата минута Гакпо отправи опасен удар след контраатака, а в 68-ата Ламенс трябваше да реагира след остро центриране от свободен удар на Собослай. Малко по-късно, в 72-ата минута, Каземиро пропусна огромен шанс за домакините, след като остана непокрит, но насочи с глава право във вратаря.

Решителният момент дойде в 77-ата минута. Люк Шоу центрира, Амад върна топката с глава, а след лошо изчистване на Мак Алистър Коби Мейну я посрещна на границата на наказателното поле и с мощен удар донесе победата на Манчестър Юнайтед.

До края Ливърпул опита да стигне до ново изравняване. В 83-ата минута Рио Нгумоха стреля опасно покрай вратата, а в добавеното време гостите получиха свободен удар от далечна дистанция, но не успяха да създадат реална опасност.

Така Манчестър Юнайтед спечели голямото дерби с 3:2, взе ценни три точки и подпечата завръщането си в най-престижния европейски клубен турнир.

