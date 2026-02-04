Интер продължава към четвъртфиналите за Купата на Италия след успех над Торино

Интер победи Торино с 2:1 в четвъртфинален мач за Купата на Италия. Срещата се игра на стадион "Бриантео" в Монца, заради приготовленията на стадион "Джузепе Меаца" в Милано за Зимните олимпийски игри.

В 20-ата минута домакините имаха добра възможност да открият резултата, но Карлуш Аугусто стреля в напречната греда.

И двата точни удара през първото полувреме бяха на сметката на "нерадзурите". В 35-ата минута възпитаниците на Кристиан Киву поведоха в резултата. Анже-Йоан Бони засече с глава центриране в наказателното поле на Исиака Камате.

Само 117 секунди след подновяването на играта през второто полувреме вицешампионите побързаха да удвоят преднината си. Анди Диуф стреля от движение след подаване по земя в пеналтерията на Маркюз Тюрам.

Първият точен удар за гостите дойде в 50-ата минута, когато Хосеп Мартинес отрази изстрел на Фаустино Енджорин.

Футболистите на Марко Барони намалиха изоставането си 8 минути по-късно с удар с глава на Сандро Куленович.

"Биковете" бяха близо до изравнителен гол, но попадение на Матео Прати не бе зачетено заради засада.

На полуфиналите Интер ще се изправи срещу победителя от четвъртфинала между Наполи и Комо.