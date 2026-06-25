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Интер задържа един от лидерите си с нов договор до 2030 г.

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Порталът Transfermarkt оценява стойността на играча на 50 милиона евро.

Федерико Димарко
Снимка: БТА
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Шампионът на Италия Интер планира да продължи договора на защитника Федерико Димарко.

Настоящото споразумение на 28-годишния футболист с миланския клуб е до лятото на 2027 г. Интер възнамерява да активира опцията за продължаване на договора му до 2028 г. Страните също така ще проведат скоро разговори за подписване на нов контракт до лятото на 2030 г.

През сезон 2025/26 Димарко изигра 47 мача за Интер Милано във всички състезания, отбелязвайки 8 гола и давайки 18 асистенции. Италианецът беше обявен за най-добър играч на сезона в Серия А.

Порталът Transfermarkt оценява стойността на играча на 50 милиона евро.

#Федерико Димарко #Интер

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