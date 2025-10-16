Иранец облича екипа на волейболния ЦСКА

Мохамад Реза Бейк е първият иранец, който ще носи екипа на волейболния ЦСКА. Той е на 25 години и играе на позицията посрещач. Висок е 197 сантиметра, а кариерата му е преминала през иранските Сепехер и Рафсанян, португалския Калдаш, Ака Волей (Финландия), Орестиада (Гърция), индонезийския Джакарта и Кадшия (Кувейт).

В последния тим той е съотборник с бившия български национал Бранимир Грозданов. Бейк е избиран за най-добър изпълнител на начален удар в Гърция и за най-добър посрещач във Финландия.

"Наслаждавам се на условията в София. Много приятно съм изненадан от всичко, което видях до момента, както в България, така и конкретно в ЦСКА. Пристигнах след като получих добра оферта и прегледах нещата. Установих, че става въпрос за много голям клуб, най-големият в България. София е хубав град. Изключително бързо се адаптирах към обстановката, защото имам страхотни съотборници, много добронамерени към мен. Още по-хубавото е, че са волейболисти на високо ниво, което е важно за бъдещите ни цели", каза Бейк в интервю за официалния сайт на ЦСКА.

"Очаква ни тежка битка, отборите са равностойни. Ние сме готови на около 50 процента, но в края на подготовката вече ще бъдем в добра кондиция. Искаме да спечелим всичко, за което играем. Надявам се да направим добър сезон. Тук съм, за да стана шампион", заяви иранецът.

На 25 октомври "червените" гостуват на Дея спорт в Бургас в двубой от първия кръг на новото първенство.