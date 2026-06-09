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Ирански фенове останаха без билети за световното първенство по футбол

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Спорт
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Футболната федерация на Иран обяви, че предварително разпределените квоти са били оттеглени дни преди началото на Мондиал 2026

Ирански фенове останаха без билети за световното първенство по футбол
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Иранската футболна федерация съобщи, че привържениците на националния отбор са останали без достъп до билети за предстоящото световно първенство по футбол, след като разпределената за страната квота е била оттеглена само дни преди началото на турнира.

От федерацията посочиха, че решението е поставило в затруднено положение много фенове, които вече са организирали пътуванията си и са направили необходимите разходи с очакването да подкрепят отбора си по време на шампионата.

"Много ирански футболни фенове, разчитайки на официално обявения процес за разпределение на билети, вече бяха предприели необходимите стъпки, за да присъстват на мачовете на националния отбор“, се казва в позицията на Иранската футболна федерация.

От централата не уточняват причините за промяната в разпределението на билетите, но изразяват сериозно безпокойство от ситуацията и последствията за запалянковците, планирали да бъдат част от най-големия футболен форум.

Световното първенство през 2026 година ще се проведе в Съединените щати, Канада и Мексико и ще бъде първото в историята с участието на 48 национални отбора.

#Национален отбор на Иран по футбол #Мондиал 2026

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