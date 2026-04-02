Искри във Франция между ПСЖ и Ланс

Старши треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике коментира решението за пренасрочване на двубоя срещу Ланс, подчертавайки, че приема всички гледни точки по казуса.

Френската футболна лига уважи искането на парижани да отложат срещата от 11 април, за да се концентрират върху четвъртфиналните сблъсъци в Шампионска лига срещу Ливърпул. Така шампионите ще разполагат със свободен уикенд между първия мач в Париж на 8 април и реванша в Англия на 14 април.

Решението обаче не беше прието еднозначно, тъй като от Ланс изразиха недоволството си, предвид факта, че двата тима са директни конкуренти в битката за титлата в Лига 1.

„Нашата позиция е ясна – защитаваме интересите на клуба. Разбирам, че има различни мнения и това е напълно нормално. Приемам всяка гледна точка, включително и тази на Ланс. Но решението вече е взето и трябва да го приемем“, заяви Енрике.

Парижани подновяват участието си в първенството с гостуване на Тулуза, като влизат в заключителната фаза от сезона като лидер в класирането, с минимален аванс от една точка именно пред Ланс.

До края на кампанията ПСЖ има още осем мача в Лига 1, като паралелно продължава участието си и в най-престижния европейски клубен турнир. Енрике подчерта, че въпреки натоварената програма, печеленето на точки остава приоритет за неговия тим.