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Исландия ще предложи забрана на лова на китове

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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исландия предложи забрана лова китове
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Правителството на Исландия ще внесе през февруари 2027 г. законопроект за забрана на китолова, предаде Ройтерс. Ако предложението бъде одобрено и Рейкявик прекрати китолова, Норвегия и Япония ще останат единствените държави в света, в които продължава да се извършва лов на китове с търговска цел, допълва агенцията.

Китоловът в Исландия от години предизвиква протести от страна на активисти за защита на животните и холивудски знаменитости.

Законопроектът ще включва „постоянна забрана на китолова“, съобщи снощи на официалната си страница исландското правителство, което е подкрепяно от мнозинството в парламента.

От началото на тазгодишния ловен сезон, който продължава от юни до към края на септември, са уловени 80 финвала, според организацията за защита на животните „Хуманен свят за животните“ (Humane World for Animals), която проследява улова на китове. Квотата позволява през 2026 г. да бъдат уловени 150 финвала.

„Има значителна политическа и обществена подкрепа за този законопроект за забрана на търговския китолов, както и убедителни етични, ветеринарни, правни и природозащитни причини да се надяваме, че той ще бъде приет“, заяви Уенди Хигинс, говорителка на „Хуманен свят за животните“.

Финвалите, принадлежащи към семейството на ивичестите китове, са основната цел на китоловната индустрия в Исландия и са класифицирани от Международния съюз за опазване на природата като уязвим вид.

През 2024 г. временното правителство на Исландия издаде петгодишен лиценз на единствената останала китоловна компания в страната.

Според списъка на Международната комисия по китоловството, през последните години единствено Исландия, Норвегия и Япония са извършвали търговски китолов.

Япония се оттегли от Международната комисия по китоловство през 2019 г. и възобнови търговския китолов в своите териториални води и изключителната си икономическа зона.

Норвегия възобнови търговския китолов през 1993 г., а Исландия – през 2006 г., въпреки международния мораториум, влязъл в сила през 1986 г. с цел опазване на популациите на китове.

Мораториумът позволява на коренното население в определени части на света, като Гренландия и Аляска, да лови китове, тъй като продуктите от тях имат жизненоважна роля за прехраната и културата на общностите.

#лов на китове #Исландия #природозащитници #животни

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