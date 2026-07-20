Испания се прибира у дома като световен шампион, Мадрид се готви за грандиозен празник

Испания се завръща у дома като световен шампион, а столицата Мадрид е подготвила подобаващо посрещане за героите, които донесоха втората световна титла в историята на страната.

След триумфа с 1:0 над Аржентина във финала на Мондиал 2026 националният отбор ще бъде приет от испанското кралско семейство и министър-председателя Педро Санчес. След официалната церемония играчите ще се качат на открит автобус, с който ще преминат през централните улици на Мадрид до площад "Сибелес“, където традиционно се отбелязват най-големите футболни успехи на страната.

Очаква се десетки хиляди привърженици да изпълнят улиците на испанската столица, за да приветстват новите световни шампиони. Още от ранните часове на деня фенове започнаха да се събират както на летище „Барахас“, така и около площад "Сибелес“, въпреки високите температури, достигащи 35 градуса.

Празненствата започнаха още в неделя вечер веднага след последния съдийски сигнал. Хиляди хора изпълниха площадите "Пуерта дел Сол“ и "Сибелес“, където пееха, танцуваха и развяваха испански знамена до ранните часове на понеделник.

Световната титла затвърди историческия период за испанския футбол. След успеха на женския национален отбор през 2023 година Испания стана първата държава, която едновременно държи световните титли при мъжете и при жените.

Празничното настроение обаче беше помрачено от трагичен инцидент. Местните власти съобщиха, че 13-годишно момче е загинало в Саламанка, след като фонтан, върху който се е качило заедно с приятели по време на празненствата, се е срутил.