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Как световната преса отрази титлата на Испания на Мондиал 2026

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Спорт
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Световната преса е единодушна, че Испания е заслужен световен шампион

световната преса отрази титлата испания мондиал 2026
Снимка: БТА
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Световната преса е до голяма степен е единодушна, че Испания е заслужен световен шампион след победата с 1:0 над Аржентина след продължения на Мондиал 2026.

Испания

Mundo Deportivo: „Да, това беше най-важният мач в живота им. Мач, който завинаги ще промени историята на една страна и едно поколение. Испания вече не е нужно да гледа на 2010 година само като на мимолетен спомен. Националният отбор, воден от Луис де ла Фуенте, написа своя собствена глава в историята на стадион „МетЛайф“ и спечели втора титла на Световното първенство срещу отбора на Аржентина, воден от Лео Меси.“

Marca: „Крале на света отново. Феран Торес, който отбеляза страхотен гол, влиза в Залата на славата.“

AS: „Точно както първия път. Гол на Феран Торес в 106-ата минута запечата втората титла на Испания на Световното първенство в историята ѝ. Ла Роха отправи 20 удара към вратата, докато Аржентина само два.“

El Mundo: „Испания сложи край на ерата на Меси на Световни първенства.“


Аржентина

La Nación: „Краят на една мечта“

La Capital: „Аржентина даде всичко, до последната капка кръв, последната искра смелост и последната частица футбол, която им беше останала - и загуби с минимална разлика в продълженията, само с 10 играчи, от испански отбор, който, макар и очевидно по-добър, не притежаваше смелостта да реши мача по-рано. Играчите на Лионел Скалони нямат от какво да се срамуват, те изиграха феноменално Световно първенство, с епични победи и с любовта на целия аржентински народ, и приключват турнира с високо вдигнати глави.“

Olе: „Аржентина даде всичко от себе си и загуби с високо вдигнати глави: Испания е заслуженият световен шампион за 2026 година“.

Clarín: „Благодаря ти, Лео! Меси се сбогува със Световното първенство с третия си финал и един незабравим турнир. Капитанът на Аржентина седи на терена, с примирение, но със сигурност горд, че достигна до още един финал на последното си Световно първенство.“

Diario Popular: „Аржентина даде душата си, но Испания беше по-добра и е световен шампион.“

Англия

Daily Mail: „Разбито сърце за Лионел Меси, след като отборът му загуби титлата.“

Telegraph: „Испания печели Световното първенство с триумф на футбола над аржентинското престъпление. Отне ни допълнително време, за да стигнем до там, но, слава Богу, стигнахме. Спортът победи. Испания спечели Световното първенство и всички ние сме по-добри заради това. Футболът е по-добър заради това. Наистина, отчаяно трябваше Испания да спечели този финал. Всичко друго би се чувствало като престъпление.“

Франция

L'Equipe: „Новите крале. Испания доминираше над аржентински отбор, който не отправи първия си удар към вратата до 117-ата минута. Две години след като спечели Европейското първенство, "Ла Роха" потвърди статута си на най-добрия отбор в света.“

САЩ

The Athletic: Резервата Феран Торес беше героят. Голът му разби сърцето на Аржентина и попречи на Лионел Меси и отбора му да спечелят две световни първенства подред. 39-годишният Меси изигра най-незабележимия си мач в турнира, само с едно докосване на топката през първите 15 минути. Напрегнатият ход на играта беше допълнително подчертан от 27-минутното шоу на полувремето."

Италия

Gazzetta dello Sport: Испания. Трябваше да е Испания. Трябваше да е Испания. Само Испания можеше да спечели този финал, защото ако Аржентина беше спечелила, това щеше да е обида за футбола. Красив триумф, помрачен само от противник, който беше решил да не играе. Великолепна Испания, грозна Аржентина."

Бразилия

GloboEsporte.com: "Испания стана първият отбор, спечелил две световни първенства през 21-ви век. След като елиминира фаворитите Франция, "Ла Роха" заслужено победи действащите шампиони."

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