Испания записа убедителна победа над Сърбия в контролна среща във Виляреал

Испания постигна убедителен успех над Сърбия с 3:0 в контрола във Виляреал. Микел Оярсабал отбеляза на два пъти през първото полувреме - в 16-ата и 43-ата минута, за да осигури европейските шампиони към комфортен резултат преди почивката.

Виктор Муньос добави трети гол във врата на сърбите в 72-ата минута. Родри записа първия си мач титуляр за Испания от 2024 година насам, а Сърбия рядко представляваше съществена заплаха за домакините.

В друга среща Тиджани Райндерс отбеляза победното попадение в 51-ата минута за домакинския успех на Нидерландия с 2:1 над Норвегия в Амстердам. Андреас Шелдеруп отбеляза за 1:0 в полза на гостите в 24-ата минута, а Върджил ван Дайк изравни за Нидерландия в 35-ата.