Огромен интерес към Енцо Фернандес

Аржентинският национал и футболист на Челси Енцо Фернандес е обект на интерес от страна на Манчестър Сити, съобщават британските медии в четвъртък. Халфът на "сините" може да замени Бернардо Силва, който ще се раздели със Сити след края на сезона.

Реал Мадрид също се интересува от Енцо Фернандес, но на този етап няма конкретна оферта.

Елиът Андерсън от Нотингам Форест е другата възможност за нов полузащитник в състава на Манчестър Сити от следващия сезон.

Договорът на 25-годишния Фернандес със "сините" е до 2032 година. През този сезон португалецът има 48 участия във всички турнири, като е отбелязал 12 гола и е подал 6 асистенции.