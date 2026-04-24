Щутгарт ще спори за Купата на Германия след успех след продължения над Фрайбург

Щуграт победи Фрайбург с 2:1 след продължения във втория полуфинален мач за Купата на Германия. Възпитаниците на Себастиан Хьонес се класираха на финал след обрат.

Гостите откриха резултата в Щутгарт в 28-ата минута. Максимилиан Егещайн докосна във въздуха подаване с глава във вратарското поле на Матиас Гинтер.

След почивката домакините заиграха по-офанзивно. В 62-ата минута гол на Анджело Щилер бе отменен заради засада на Ермедин Демирович.

Носителите на трофея заслужено възобновиха равенството в 70-ата минута. Дениз Ундав изравни с удар по земя в далечния ъгъл от вътрешността на наказателното поле.

Футболистите в бяло бях близо до обрат в редовното време, но Ермедин Демирович стреля в дясната греда.

Така се стигна до две продължения по 15 минути, където и двата отбора имаха своите възможности. Все пак победното попадение дойде в 119-ата минута. Тиаго Томаш засече с пета подаване в пеналтерията на Бадредин Буанани. За попадението комбинираха две резерви, появили се в продълженията.

На финала Щутгарт ще срещне Байерн Мюнхен, който спечели полуфиналния си двубой с Байер Леверкузен с 2:0.