Байерн продължава похода към требъла и е на финал за Купата на Германия след успех над Леверкузен

Байерн Мюнхен затвърди амбициите си за требъл, след като се класира за финала в турнира за Купата на Германия след победа с 2:0 над Байер Леверкузен в двубой, преминал под диктовката на баварците.

Още в началните минути гостите поеха инициативата. В 5-ата минута Дайо Упамекано стигна до първата сериозна възможност след корнер, но ударът му премина над напречната греда. Малко по-късно, в 16-ата минута, Джамал Мусиала и Луис Диас комбинираха отлично, като вторият отправи опасен изстрел, спасен с мъка от Марк Флекен.

Логичното се случи в 22-ата минута. След атака по десния фланг Мусиала подаде към Хари Кейн, който овладя и с прецизен удар под гредата откри резултата – 0:1.

До почивката Байерн продължи да доминира. В 40-ата минута Кейн беше близо до втори гол, но ударът му от въздуха премина на сантиметри от гредата. Статистиката на полувремето беше показателна - 10:0 удара в полза на гостите.

След паузата Леверкузен опита да реагира. В 52-ата минута Нейтън Тела беше най-близо до изравняването, но Мануел Нойер се намеси блестящо и запази аванса на своя тим.

Байерн отговори с нов натиск. В 62-ата минута Кейн отново застраши вратата, но Флекен спаси. В 67-ата минута Йосип Станишич стреля опасно от границата на наказателното поле, но топката премина покрай вратата.

В 70-ата минута Патрик Шик имаше отличен шанс с глава, но не намери целта, а малко по-късно – в 74-ата минута, Диас отново принуди Флекен да се намесва след удар от движение.

Най-чистото положение за втори гол дойде в 91-ата минута, когато Диас пропусна сам срещу вратаря. Само секунди по-късно обаче интригата окончателно приключи. В третата минута от добавеното време Леон Горецка изведе колумбиеца, който този път не сгреши и реализира за 0:2. Попадението първоначално беше отменено заради засада, но след намеса на ВАР беше признато.

С този успех Байерн не само си осигури място на финала, но и продължава уверено похода си към требъл, демонстрирайки класа, дълбочина в състава и хладнокръвие в решаващите моменти.