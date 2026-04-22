Байерн продължава похода към требъла и е на финал за Купата на Германия след успех над Леверкузен

Мариан Николов от Мариан Николов
Кейн даде тон, а Диас сложи точка в края - баварците доминираха през по-голямата част от двубоя

Снимка: БГНЕС

Байерн Мюнхен затвърди амбициите си за требъл, след като се класира за финала в турнира за Купата на Германия след победа с 2:0 над Байер Леверкузен в двубой, преминал под диктовката на баварците.

Още в началните минути гостите поеха инициативата. В 5-ата минута Дайо Упамекано стигна до първата сериозна възможност след корнер, но ударът му премина над напречната греда. Малко по-късно, в 16-ата минута, Джамал Мусиала и Луис Диас комбинираха отлично, като вторият отправи опасен изстрел, спасен с мъка от Марк Флекен.

Логичното се случи в 22-ата минута. След атака по десния фланг Мусиала подаде към Хари Кейн, който овладя и с прецизен удар под гредата откри резултата – 0:1.

До почивката Байерн продължи да доминира. В 40-ата минута Кейн беше близо до втори гол, но ударът му от въздуха премина на сантиметри от гредата. Статистиката на полувремето беше показателна - 10:0 удара в полза на гостите.

След паузата Леверкузен опита да реагира. В 52-ата минута Нейтън Тела беше най-близо до изравняването, но Мануел Нойер се намеси блестящо и запази аванса на своя тим.

Байерн отговори с нов натиск. В 62-ата минута Кейн отново застраши вратата, но Флекен спаси. В 67-ата минута Йосип Станишич стреля опасно от границата на наказателното поле, но топката премина покрай вратата.

В 70-ата минута Патрик Шик имаше отличен шанс с глава, но не намери целта, а малко по-късно – в 74-ата минута, Диас отново принуди Флекен да се намесва след удар от движение.

Най-чистото положение за втори гол дойде в 91-ата минута, когато Диас пропусна сам срещу вратаря. Само секунди по-късно обаче интригата окончателно приключи. В третата минута от добавеното време Леон Горецка изведе колумбиеца, който този път не сгреши и реализира за 0:2. Попадението първоначално беше отменено заради засада, но след намеса на ВАР беше признато.

С този успех Байерн не само си осигури място на финала, но и продължава уверено похода си към требъл, демонстрирайки класа, дълбочина в състава и хладнокръвие в решаващите моменти.

#ФК Байер Леверкузен #ФК Байерн Мюнхен

Трагедия край Малко Търново: Двама загинали и много ранени при тежък инцидент с автобус (СНИМКИ)
1
Трагедия край Малко Търново: Двама загинали и много ранени при...
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
2
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и...
И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов подаде оставка
3
И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов подаде оставка
Прокурорската колегия на ВСС избра Ваня Стефанова за и.ф. главен прокурор
4
Прокурорската колегия на ВСС избра Ваня Стефанова за и.ф. главен...
Ваня Стефанова ще бъде новият и.ф. главен прокурор
5
Ваня Стефанова ще бъде новият и.ф. главен прокурор
Делян Пеевски: Демокрацията е стабилна и сигурна, когато се спазват Конституцията и законите на страната
6
Делян Пеевски: Демокрацията е стабилна и сигурна, когато се спазват...

Най-четени

При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент, БСП остава под чертата
1
При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент,...
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс Грийн" в Лондон
2
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс...
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе при обработени 80% от протоколите
3
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе...
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
4
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
Почина композиторът Кирил Икономов
5
Почина композиторът Кирил Икономов
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
6
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?

Още от: Европейски футбол

Барселона измъкна трите точки срещу Селта, но загуби Ямал заради контузия
Барселона измъкна трите точки срещу Селта, но загуби Ямал заради контузия
Лацио оцеля в драма с дузпи срещу Аталанта и е на финал за Купата на Италия Лацио оцеля в драма с дузпи срещу Аталанта и е на финал за Купата на Италия
Чете се за: 02:25 мин.
Манчестър Сити превзе върха във Висшата лига след трудна победа, Холанд реши съдбата на Бърнли Манчестър Сити превзе върха във Висшата лига след трудна победа, Холанд реши съдбата на Бърнли
Чете се за: 04:07 мин.
Атлетико Мадрид се срина срещу Елче след нов разочароващ обрат Атлетико Мадрид се срина срещу Елче след нов разочароващ обрат
Чете се за: 01:47 мин.
ПСЖ не остави шанс на Нант и затвърди лидерството си в Лига 1 ПСЖ не остави шанс на Нант и затвърди лидерството си в Лига 1
Чете се за: 02:02 мин.
Рикошет попречи на силен Алекс Петков при равенство на Кифисия срещу Лариса Рикошет попречи на силен Алекс Петков при равенство на Кифисия срещу Лариса
Чете се за: 01:50 мин.

Водещи новини

Ваня Стефанова е новият и.ф. главен прокурор след оставката на Сарафов
Ваня Стефанова е новият и.ф. главен прокурор след оставката на Сарафов
Чете се за: 06:00 мин.
У нас
Историята на Борислав Сарафов: Скандали и протести Историята на Борислав Сарафов: Скандали и протести
Чете се за: 05:40 мин.
У нас
За неопределено време: Тръмп удължи примирието с Иран За неопределено време: Тръмп удължи примирието с Иран
Чете се за: 04:17 мин.
По света
Разследване на БНТ и TVR: Пластмасова инвазия в Дунав (ЧАСТ I) Разследване на БНТ и TVR: Пластмасова инвазия в Дунав (ЧАСТ I)
Чете се за: 24:35 мин.
Общество
Петър Витанов за оставката на Сарафов: Днешният акт не променя по...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Задържаха за 24 часа двамата шофьори на преобърналия се автобус...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
София е домакин на медийна среща на върха на Европейския съюз за...
Чете се за: 06:42 мин.
У нас
Британският парламент прие доживотна забрана за продажба на цигари...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
