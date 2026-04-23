Леванте надигра Севиля

Леванте постигна втори пореден успех в Ла Лига. На свой терен тимът спечели дербито на дъното срещу Севиля с 2:0 в мач от 33-ия кръг.

Иван Ромеро изведе тима от Валенсия напред в резултата в 38-ата минута след асистенция на Хон Оласагасти. Отново Иван Ромеро в добавеното време на мача оформи крайното 2:0 за Леванте. Така домакините продължават да бъдат на предпоследното 19-о място в класирането, но вече са само на две точки зад 17-ия Севиля, който е първият тим на чертата с изпадащите тимове.

Райо Валекано надигра и Еспаньол с 1:0 в друг мач от 33-ия кръг на първенството.

Гостите от Барселона могат да съжаляват, че не поведоха. В 74-ата минута те получиха право да изпълнят дузпа за игра с ръка на Оскар Валентин от домакините. Кике Гарсия се нагърби с изпълнението на наказателния удар, като се опита да заблуди вратаря и спря при засилката, а след това стреля вляво, но Дани Карденас изчака до последно и парира шута. Три минути преди края на редовното време Серхио Камело донесе успеха на тима от Мадрид с прецизен удар от наказателното поле в левия ъгъл на вратата. Така Райо Валекано изпревари Еспаньол, като и двата тима имат по 38 точки и са съответно 11-и и 12-и в подреждането.