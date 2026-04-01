Историческа нощ за Босна и Херцеговина, Италия пропусна трети пореден Мондиал

Националният отбор на Босна и Херцеговина постигна най-големия успех в своята история, след като се класира за световното първенство през 2026 година, елиминирайки Италия след драматичен сблъсък, решен с дузпи. За "адзурите“ това означава трето поредно отсъствие от Мондиал - безпрецедентен срив за четирикратния световен шампион.

Двубоят в Зеница започна с високо темпо и напрежение, като домакините първи показаха амбиция да търсят успеха. Въпреки това Италия нанесе своя удар в 15-ата минута. След грешка при изнасянето на топката Николо Барела отне и подаде към Мойс Кийн, който с прецизен изстрел даде преднина на гостите.

Босненците реагираха с натиск и създадоха няколко опасни положения чрез Ермедин Демирович и Един Джеко, но Джанлуиджи Донарума бе на висота.

Ключов момент настъпи в 41-ата минута, когато Алесандро Бастони беше изгонен с директен червен картон и остави Италия с човек по-малко. Това наклони везните в полза на домакините, които след почивката затегнаха обръча.

Въпреки численото си предимство, Босна трябваше да чака до 79-ата минута, за да изравни. Един Джеко стреля с глава, Донарума спаси, но при добавката Харис Табакович бе безпогрешен за 1:1.

До края на редовното време и в продълженията драмата бе пълна. Италия, въпреки че бе с човек по-малко, показа характер и дори създаде по-чистите положения. Франческо Пио Еспозито бе близо до гол, а в една ситуация "адзурите“ имаха претенции за дузпа за игра с ръка, но сигнал не последва.

От другата страна Босна също търсеше своя шанс, но защитата и Донарума удържаха до последния съдийски сигнал.

Така всичко се реши при дузпите, където нервите на домакините се оказаха по-здрави. Босненците бяха по-точни от бялата точка и предизвикаха еуфория на стадиона в Зеница.

За Босна и Херцеговина това е второ класиране за световни финали, докато Италия преживява нов тежък удар и ще пропусне трето поредно Световно първенство - факт, който затвърждава дълбоката криза в един от най-успешните национални отбори в историята на футбола.