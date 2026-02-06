Исторически старт за България срещу Белгия в Купа „Дейвис“

Двубоят между Александър Василев и Рафаел Колиньон ще даде началото на историческия сблъсък на България срещу Белгия в Световната група на Купа Дейвис – неофициалното световно отборно първенство по тенис при мъжете. Това реши жребият, изтеглен в Пловдив.

Срещата ще се играе в зала Колодрума, като за първи път в историята националният отбор на България ще домакинства на клей корт на закрито.

Александър Василев е избран за втора ракета на България от капитана Валентин Димов. През септември той бе ключова фигура за победата над Финландия, отново в Пловдив. Негов съперник ще бъде Колиньон, който по-рано тази година победи Григор Димитров на турнир в Австралия.

Вторият мач в съботната програма противопоставя първата ракета на България Илиян Радулов срещу Александър Блокс.

В неделя програмата започва с мача на двойки – българският тандем Александър Донски и Пьотр Нестеров срещу белгийците Сандер Жил и Йоран Флийген. След това ще се изиграят още два мача на сингъл. Победителят се определя от три спечелени срещи от общо пет.

При успех България ще играе през септември за място на финалите на Купа „Дейвис“. При загуба тимът ще участва в бараж за запазване на мястото си в Световната група.