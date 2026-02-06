БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Исторически старт за България срещу Белгия в Купа „Дейвис“

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:42 мин.
Деца
Запази
двубоят александър василев рафаел колиньон дава началото сблъсъка българия белгия купа дейвис
Слушай новината

Двубоят между Александър Василев и Рафаел Колиньон ще даде началото на историческия сблъсък на България срещу Белгия в Световната група на Купа Дейвис – неофициалното световно отборно първенство по тенис при мъжете. Това реши жребият, изтеглен в Пловдив.

Срещата ще се играе в зала Колодрума, като за първи път в историята националният отбор на България ще домакинства на клей корт на закрито.

Александър Василев е избран за втора ракета на България от капитана Валентин Димов. През септември той бе ключова фигура за победата над Финландия, отново в Пловдив. Негов съперник ще бъде Колиньон, който по-рано тази година победи Григор Димитров на турнир в Австралия.

Вторият мач в съботната програма противопоставя първата ракета на България Илиян Радулов срещу Александър Блокс.

В неделя програмата започва с мача на двойки – българският тандем Александър Донски и Пьотр Нестеров срещу белгийците Сандер Жил и Йоран Флийген. След това ще се изиграят още два мача на сингъл. Победителят се определя от три спечелени срещи от общо пет.

При успех България ще играе през септември за място на финалите на Купа „Дейвис“. При загуба тимът ще участва в бараж за запазване на мястото си в Световната група.

Последвайте ни

ТОП 24

Нови детайли по случая "Петрохан": 15-годишно момче е заедно с издирвания Ивайло Калушев
1
Нови детайли по случая "Петрохан": 15-годишно момче е...
Тройното убийство край Петрохан: МВР започва вътрешна проверка
2
Тройното убийство край Петрохан: МВР започва вътрешна проверка
Полицаи са беседвали с бащата на момчето, което е с Ивайло Калушев
3
Полицаи са беседвали с бащата на момчето, което е с Ивайло Калушев
Бащата на изчезналото момче пред БНТ: Спокоен съм – познавам човека, с когото е синът ми
4
Бащата на изчезналото момче пред БНТ: Спокоен съм – познавам...
Камерите на АПИ засекли кемпера на Ивайло Калушев в края на миналия месец
5
Камерите на АПИ засекли кемпера на Ивайло Калушев в края на миналия...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
6
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026

Най-четени

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
2
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
3
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията Ивайло Калушев
4
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията...
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
5
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая "Петрохан"
6
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая...

Още от: Спорт

Футболът влиза в училище за игра, здраве и приятелство
Футболът влиза в училище за игра, здраве и приятелство
Тази вечер е откриването на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина Тази вечер е откриването на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина
Чете се за: 02:15 мин.
Зимната олимпиада започва тази вечер в Италия – време е за шоу и спорт Зимната олимпиада започва тази вечер в Италия – време е за шоу и спорт
Чете се за: 01:42 мин.
Двегодишно дете постави рекорд на Гинес по снукър Двегодишно дете постави рекорд на Гинес по снукър
Чете се за: 00:32 мин.
Утре започват Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина Утре започват Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина
Чете се за: 00:50 мин.
Пловдив ще е домакин на исторически мач от Купа Дейвис Пловдив ще е домакин на исторически мач от Купа Дейвис
Чете се за: 00:35 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: Гледайте церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри Милано/Кортина по БНТ 1 и БНТ 3
НА ЖИВО: Гледайте церемонията по откриването на Зимните олимпийски...
Чете се за: 02:55 мин.
Спорт
Церемония по откриването на Зимните олимпийски игри (ГАЛЕРИЯ) Церемония по откриването на Зимните олимпийски игри (ГАЛЕРИЯ)
Спорт
Камерите на АПИ засекли кемпера на Ивайло Калушев в края на миналия месец Камерите на АПИ засекли кемпера на Ивайло Калушев в края на миналия месец
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Съдът потвърди гаранцията от 8000 евро за шофьора, причинил тежката катастрофа край Телиш Съдът потвърди гаранцията от 8000 евро за шофьора, причинил тежката катастрофа край Телиш
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Колко трудно се разбива камера за виденаблюдение и кой има полза от...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Децата и социалните мрежи: Възможно ли е да се затвори...
Чете се за: 04:00 мин.
По света
ЕК предлага 20-и пакет от санкции срещу Русия
Чете се за: 04:32 мин.
По света
За първи път от 12-дневната война САЩ и Иран обсъждат ядрената...
Чете се за: 05:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ