Исторически успех за България в паралелния слалом от Световната купа по сноуборд

Българинът Александър Кръшняк постигна исторически успех, след като завърши втори в паралелния слаломот Световната купа по сноуборд в Бад Гащайн.

Това е първият финал в кариерата му в стартовете за Големия кристален глобус. В решаващия двубой Кръшняк отстъпи на италианеца Маурицио Бормолини, след като допусна грешка в стръмната част на трасето.

По пътя към финала българинът елиминира силни съперници, сред които австриеца Андреас Промегер, италианеца Арон Марч и лидера от квалификациите Щефан Баумайстер от Германия.

При жените Малена Замфирова отпадна на осминафиналите и завърши на десето място.Следващите стартове от Световната купа са в Банско на 17 и 18 януари, където ще участват всички големи звезди в паралелните дисциплини.