Историческо постижение: Александър Кръшняк е втори в...
Чете се за: 01:57 мин.
Изборното законодателство: Как ще гласуваме през пролетта...
Чете се за: 06:42 мин.
БНБ няма да възстановява стойността на надраскани и...
Чете се за: 04:45 мин.
Нова блокада: Гръцките фермери спряха движението през...
Чете се за: 00:50 мин.
Най-студеното утро от началото на зимата отчитат от НИМХ...
Чете се за: 00:57 мин.
Президентът Румен Радев обяви кога връчва втория мандат
Чете се за: 00:37 мин.

Исторически успех за България в паралелния слалом от Световната купа по сноуборд

Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Снимка: Bulgarian SKI Federation
Българинът Александър Кръшняк постигна исторически успех, след като завърши втори в паралелния слаломот Световната купа по сноуборд в Бад Гащайн.

Това е първият финал в кариерата му в стартовете за Големия кристален глобус. В решаващия двубой Кръшняк отстъпи на италианеца Маурицио Бормолини, след като допусна грешка в стръмната част на трасето.

По пътя към финала българинът елиминира силни съперници, сред които австриеца Андреас Промегер, италианеца Арон Марч и лидера от квалификациите Щефан Баумайстер от Германия.

При жените Малена Замфирова отпадна на осминафиналите и завърши на десето място.Следващите стартове от Световната купа са в Банско на 17 и 18 януари, където ще участват всички големи звезди в паралелните дисциплини.

Банско приема стартове от Световната купа по сноуборд този уикенд
Банско приема стартове от Световната купа по сноуборд този уикенд
Футбол: Ювентус записа убедителна победа, ПСЖ отпадна от Купата, Ливърпул се класира за следващ кръг Футбол: Ювентус записа убедителна победа, ПСЖ отпадна от Купата, Ливърпул се класира за следващ кръг
Чете се за: 00:40 мин.
Реал Мадрид се раздели с Шаби Алонсо Реал Мадрид се раздели с Шаби Алонсо
Чете се за: 00:45 мин.
Българският етап на „Tour de France“ с нови емоции през юли Българският етап на „Tour de France“ с нови емоции през юли
Чете се за: 01:50 мин.
Нов силен мач за Александър Николов и неговия клуб Кучине Лубе Нов силен мач за Александър Николов и неговия клуб Кучине Лубе
Чете се за: 00:27 мин.
Интер и Наполи завършиха 2:2 в Серия А Интер и Наполи завършиха 2:2 в Серия А
Чете се за: 00:30 мин.

Проверките на НАП и КЗП: Начинът на връщане на ресто е сред най-честите сигнали за нарушения
Проверките на НАП и КЗП: Начинът на връщане на ресто е сред...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
БНБ няма да възстановява стойността на надраскани и повредени банкноти БНБ няма да възстановява стойността на надраскани и повредени банкноти
Чете се за: 04:45 мин.
България и еврото
Грипната вълна настъпва: Какви мерки предприемат здравните власти? Грипната вълна настъпва: Какви мерки предприемат здравните власти?
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Изборното законодателство: Как ще гласуваме през пролетта – с бюлетини и машини или само с машини Изборното законодателство: Как ще гласуваме през пролетта – с бюлетини и машини или само с машини
Чете се за: 06:42 мин.
У нас
"Референдум": Затрудняват ли се българите да плащат с евро?
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Кризата с боклука в София предизвика остри политически реакции (ОБЗОР)
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
Блокадите на земеделците в Гърция продължават – докога?
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Тръмп обявява управлението на Газа
Чете се за: 01:30 мин.
По света
