Исторически успех за България в тениса

Българският тенисист Димитър Кисимов спечели титлата на двойки при юношите на Australian Open. Така той записа името си в историята на българския тенис още на 17 години.

Кисимов триумфира заедно със своя партньор Конър Дойг, след като двамата се наложиха убедително на финала над австралийска двойка в два сета. Това е първа титла от турнир от Големия шлем за младия българин в надпреварата на двойки.

Успехът е значим и за българския тенис, защото подобно постижение при юношите не е имало от години. Победата показва, че ново поколение български спортисти уверено се заявява на световната сцена.

За Димитър Кисимов този триумф е важна крачка към професионалния тенис и доказателство, че постоянството и трудът могат да доведат до големи победи още в ранна възраст.