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Историческо: България има световни шампиони по спортни танци

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Спорт
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Кристиян Дончев и Мартина Кондаклиева спечелиха златните отличия на световното първенство за юноши старша възраст в Бургас.

Историческо: България има световни шампиони по спортни танци
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За първи път в историята на спортните танци България има световни шампиони. Кристиян Дончев и Мартина Кондаклиева спечелиха златните отличия на световното първенство за юноши старша възраст по десетте танца, което се състоя в зала "Младост" в Бургас. Организаторите са КСТ Бургас и КСТ Бургас 1975 с подкрепата на Община Бургас.

За първи път в историята на спортните танци двата шампионата се провеждат едновременно в рамките на едно грандиозно събитие.

Пред родна публика Дончев и Кондаклиева показаха своята класа, талант и спортен дух и станаха първи в конкуренцията на 25 двойки от 25 държави.

Втората българска двойка Артур Власенко и Ивелина Карчева завоюваха бронзовите медали на Европейското първенство на WDSF по стандартни танци до 21 години, което също беше в Бургас. В тази категория участваха 39 двойки от 19 страни.

Днес надпреварата в Бургас ще продължи с международен турнир по спортни танци. Регистрираните участници в двата състезателни дни надхвърлят 400.

#Мартина Кондаклиева #Кристиян Дончев

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