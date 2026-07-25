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Историческо постижение за българския конен спорт: Eлиза Чолакова се класира за световното първенство по прескачане на препятствия

Вяра Илиева от Вяра Илиева
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Спорт
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Световното първенство ще се проведе от 11 до 23 август 2026 г. в Аахен, Германия

Елиза Чолакова
Снимка: Startphoto.bg
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Благодарение на успешните си изяви този сезон, 19-годишната Eлиза Чолакова се класира за световното първенство по прескачане на препятствия в Аахен.

„След победата ми в Гран при (GP) турнира CSI2*-W с височина на препятствията 1,55 м в България, както и благодарение на точките, събрани от началото на 2025 г., официално си осигурих квалификация като състезател за една от най-големите сцени в световния конкур-ипик“, написа Чолакова в профила си в социалните мрежи, която стана най-младият носител на Световната купа в България тази година.

Елиза отбелязва историческо постижение за българския конен спорт. България не е имала представител на световно първенство в дисциплината прескачане на препятствия от Аахен 2006, когато страната ни бе представлявана от Саманта Макинтош с кон Локсли.

Световното първенство ще се проведе от 11 до 23 август 2026 г., като надпреварата в дисциплината прескачане на препятствия е в периода 19 – 23 август. Спортният комплекс CHIO Aachen ежегодно приема най-престижния турнир в света. Първенството събира най-добрите ездачи и коне от цял свят.

Очакват се представители на близо 60 държави, като световното първенство в Аахен е и ключова квалификация за Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028.

#Елиза Чолакова

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