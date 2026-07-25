Монреал, 25 юли 1976: Атанас Шопов печели бронзово олимпийски отличие във вдигането на тежести в кат. до 90 кг

На днешния ден преди 50 години Атанас Шопов печели бронзовото отличие в категория до 90 кг на Олимпийските игри в Монреал.

Той е част от първото златно поколение в българското вдигане на тежести. Роден в село Добровница, непосредствено до Пазарджик, той бързо е един от първите щангисти от знаменитата в последствие пазарджишка школа. Привлича погледа на Иван Абаджиев, който му гласува доверие да участва на световно първенство само на 18 години.

Първият му медал е на европейското първенство в София през 1971 г. - бронз.

За Игрите в Мюнхен през 1972 г. Абаджиев решава да пусне двама състезатели в категория до 90 кг – Андон Николов и Атанас Шопов. Фаворит е съветският щангист Давид Ригерт, който повежда със 7,5 кг пред българите в повдигането. В изхвърлянето обаче Ригерт се проваля и остава битката за златото между нашите представители. 21-годишният Шопов е по-слаб в изхвърлянето и изостава на 10 кг, след Николов. В изтласкването пазарджиклията излиза на подиума, след като съотборника му вече е приключил с опитите си, но прави само един успешен – на 192,5 кг. Така златото е за Андон Николов с 525 кг, Шопов е със сребро – 517,5 кг.

В годините до Игрите в Монреал рядко попада в националния отбор, има само бронз от европейско първенство. Въпреки това Абаджиев го включва в олимпийския отбор.

В канадския град Атанас Шопов печели второто си отличие от най-големия спортен форум – бронз. В изхвърлянето той вдига 155 кг в първия си опит, но това остава и единственият му успех в движението, след като два пъти не се справя със 160 кг. Далеч напред се откъсва големият фаворит, четирикратният световен шампион Давид Ригерт от Съветския съюз със 170 кг, а пред Шопов излиза и американецът Лий Джеймс, шампион година по-рано от Панамериканските игри, който е втори със 165 кг. И Шопов, и Ригерт са добри тласкачи, така че е ясно, че борбата на българина остава само за среброто. Давид Ригерт триумфира със златото с 212,5 кг и двубой от 382,5 кг. Джеймс приключва участието си на 197,5 кг и пред Шопов се отваря възможността да атакува втората позиция. Той започва второто движение с успех на 200 кг и на 205 кг, но в опита, който може да му осигури среброто на 210 кг Шопов не успява да изтласка щангата и остава с бронз с двубой от 360 кг.