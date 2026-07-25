Пол Сексас: Деветото ми място в 19-ия етап все пак е страхотно представяне, все още съм в борбата за подиума

Пол Сексас завърши 9-ти в 19-ия етап от Тур дьо Франс на върха на Алп д'Юез. Четвъртият в генералното класиране французин от отбора на Decathlon-CMA CGM загуби четири секунди от Исак Дел Торо (3-ти), но остава в борбата за подиума.

Запитан как е преживял 19-ия етап, спечелен от Тадей Погачар, той заяви:

„Беше ужасно изтощително. Тълпата полудяваше, все още имам шум в ушите. Беше магическо и същевременно един от най-трудните дни в живота ми на колело. Темпото беше безмилостно, както всеки ден. Към края краката ми не бяха толкова силни, колкото се надявах. Все пак е страхотно представяне. Все още съм в борбата за подиума. В събота ще бъде много трудно. Отдавам уважение към всички, които завършиха етапа, беше истинско предизвикателство."

Сексас, който само на 19 години стана най-младият участник в последните 89 години в Тур дьо Франс, коментира и представянето на останали състезатели от отбора.

"Днес момчетата се справиха отлично. Всички бяха в най-добрата си форма. Имахме двама души отпред, които след това свършиха изключителна работа. Можем да бъдем доволни от това, което направи отборът. Нямах достатъчно сили в края, за да променя резултата, но все още съм в борбата за място и това със сигурност е благодарение на тях", обясни талантливият французин.

"Мисля, че в крайна сметка направих всичко, което можех. Днес Тадей, Ремко (Евенепул) и Исак бяха просто по-добри. Етапът в събота ще бъде решаващ за генералното класиране", завърши Сексас.