Камион прегази пешеходец в София, шофьорът избяга
ЗАПАЗЕНИ

Историческо злато за Швейцария в новата олимпийска дисциплина

bnt avatar logo от БНТ
Спорт
Сребърният медал бе поделен между отборите на Австрия и Швейцария, което остави надпреварата без бронзов призьор.

Отборна алпийска комбинация
Снимка: БГНЕС
Швейцария изкачи най-високото стъпало в първата в историята олимпийска отборна алпийска комбинация при мъжете. Франьо фон Алмен и Танги Неф донесоха златото за страната си на Игрите в Милано и Кортина д’Ампецо с общо време 2:44.04 минути.

Решаващ за триумфа се оказа слаломът на Неф, който записа най-доброто време във втората част – 51.82 секунди. Преди това Фон Алмен бе четвърти в спускането с 1:52.22 минути, резултат, който се оказа напълно достатъчен за общия успех. За Фон Алмен това е втора олимпийска титла от началото на Игрите, след златото в индивидуалното спускане при мъжете.

Състезанието предложи изключителна драма в битката за останалите отличия. Сребърният медал бе поделен между отборите на Австрия и Швейцария, което остави надпреварата без бронзов призьор. Винсент Крихмайер и Мануел Фелер, както и Марко Одермат и Лоик Меяр, финишираха с идентично общо време от 2:45.03 минути.

Австрийската двойка направи впечатляващ обрат. Крихмайер остави тима едва седми след спускането, но Фелер компенсира с второ време в слалома и изстреля Австрия до медалите. При швейцарците сценарият бе противоположен – Одермат бе трети след първия манш, но серия от грешки на Меяр в слалома доведе до едва 15-и резултат във втората част.

Четвъртото място заеха Рафаел Хаазер и Михаел Мат от Австрия, които останаха на 1.02 секунди от победителите и само на три стотни от сребърните позиции.

Пето място също бе поделено – Италия (Доминик Парис и Томазо Сала) и Франция (Нилс Алегре и Клеман Ноел) завършиха на 1.12 секунди зад златните медалисти.

