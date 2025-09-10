БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Полша е най-близо до открит конфликт от Втората световна...
Чете се за: 09:22 мин.
Съдът пусна под домашен арест собственика на "дома...
Чете се за: 00:47 мин.
Урсула фон дер Лайен: Европа трябва да се бори за своето...
Чете се за: 02:55 мин.
Митов за побоя на шефа на полицията в Русе: Твърди се за...
Чете се за: 03:12 мин.
Избраха Мария Филипова за заместник-омбудсман
Чете се за: 03:05 мин.
Ферма за криптовалута беше открита в мазето на Община...
Чете се за: 01:00 мин.
Нов пожар в Рила, този път в района на Природен парк...
Чете се за: 01:20 мин.
Руски дронове навлязоха във въздушното пространство на Полша
Чете се за: 01:50 мин.

Италианец спечели предпоследния планински етап на "Вуелтата"

Спорт
Йонас Вингегор продължава да носи "червеното трико".

Вуелта 2025
Снимка: БТА
Слушай новината

Джулио Пелицари от отбора на Ред Бул-Бора-Хансгрое спечели 17-ия етап от Обиколката на Испания - 143,2 километра от О Барко де Валдеорас до Алто де ел Моредеро. Това бе и предпоследният планински етап в тазгодишното 80-о издание на "Вуелтата", което завършва в неделя.

Италианецът, който е лидер в класирането при младите състезатели, финишира с време от 3 часа и 37 минути и записа първата си етапна победа в Голяма обиколка. Втори на 16 секунди остана британецът Томас Пидкок (Q36,5), а трети на 18 секунди пристигна съотборникът на Пелицари Джай Хиндли от Австралия.

Лидерът в генералното класиране Йонас Вингегор (Висма Лийз а байк) финишира четвърти на още две секунди зад Хиндли, а пети на нови две секунди от датчанина е португалецът Жоао Алмейда (ОАЕ).

Така Вингегор запазва "червено трико" само четири етапа преди края. Втори в генералното класиране е Алмейда, който е на 50 секунди. Трети на 2:28 минути и само с теоретични шансове за спечелване на "Вуелтата" е Том Пидкок.

Отговорът кой ще спечели Обиколката на Испания до голяма степен ще бъде даден в утрешния ден, в който предстои индивидуално бягане по часовник. 18-ият етап е с начало и край във Валядолид и с дължина от 27,2 километра.

#Вуелта 2025 #колоездене

