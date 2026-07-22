Италия е готова на изключение, за да привлече Пеп Гуардиола

Пеп Гуардиола е провел разговори с Италианската футболна федерация относно възможността да стане нов селекционер на националния отбор, потвърди президентът на организацията Джовани Малаго.

Испанският специалист напусна Манчестър Сити това лято след изключително успешен десетгодишен период, в който спечели шест титли във Висшата лига, три Купи на Англия, пет Купи на Лигата и трофея в Шампионската лига.

Италия остана без национален селекционер през април, когато Дженаро Гатузо подаде оставка след неуспеха на „Скуадра адзура“ да се класира за трето поредно световно първенство.

Информацията за контактите между федерацията и 55-годишния Гуардиола първоначално бе разпространена от Sky Italia, а впоследствие Малаго потвърди, че разговори действително са се състояли.

„Правени са финансови изключения, включително и за име като Пеп Гуардиола. По очевидни причини няма да навлизам в подробности, но това не означава, че всичко вече е решено“, заяви президентът на федерацията пред италианската платформа Cronache di Spogliatoio.

От Италианската футболна федерация засега не са коментирали официално темата.

Сред останалите кандидати за поста са бившият селекционер Роберто Манчини, който изведе Италия до европейската титла през 2021 година, както и световният шампион Андреа Пирло, който в момента води Дубай Юнайтед.

„Не става дума само за тези три имена. Търсим определен профил и те безспорно попадат в него“, допълни Малаго.

Ако бъде назначен, това ще бъде първият треньорски ангажимент на Гуардиола след раздялата му с Манчестър Сити. След края на престоя си в английския клуб той призна, че има нужда от почивка след натоварените години на най-високо ниво.

Макар никога да не е работил като треньор в Италия, Гуардиола познава отлично местния футбол. Между 2001 и 2003 година той игра за Бреша и Рома и владее свободно италиански език. Ако приеме предложението, испанецът ще стане едва третият чужденец, който поема националния тим на Италия в историята.