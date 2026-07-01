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Италия придоби и изложи в римската „Вила Джулия“ прочута етруска гробница

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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италия придоби изложи римската bdquoвила джулияldquo прочута етруска гробница
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Италианската държава придоби и изложи в Рим една от най-значимите оцелели творби на етруското изкуство - прочутата „Гробница на Франсоа“, предадоха Асошиейтед прес и Ройтерс.

Гробницата, открита от археолога Алесандро Франсоа през 1857 г. в древния град Вулчи северно от Рим, представлява богато изписана погребална камера от IV в. пр.Хр., чиито фрески са създадени между 340 и 320 г. пр.Хр. Те съчетават сцени от гръцката митология с епизоди от етруската история и се смятат за едни от най-ценните свидетелства за културата на етруските - цивилизация, доминирала над големи части от Централна Италия преди възхода на Рим.

Италианската държава е придобила комплекса от стенописи от аристократичната фамилия Торлония, като стойността на сделката възлиза на около 15 млн. евро. Произведенията са изложени в Националния етруски музей „Вила Джулия“ в Рим, където за първи път от повече от 160 години част от съдържанието на гробницата е показано заедно.

Сред най-известните сцени са изображения на конфликти между етруски герои и противници, идентифицирани като жители на Рим и други съперничещи градове, както и сцени, свързани с гръцката митология, интерпретирани в етруски контекст - включително жертвоприношението на троянски пленници от Ахил и освобождаването на етруски благородник от воин, по-късно свързван от римския император Клавдий с легендарния римски цар от етруски произход Сервий Тулий.

Част от предметите, открити в гробницата - включително керамика, бижута и бронзови артефакти - са били разпръснати в колекции на музеи по света, сред които Лувъра в Париж и Британският музей в Лондон. За новата експозиция някои от тях са временно предоставени под формата на международни заеми, което позволява част от оригиналния контекст на гробницата да бъде възстановен.

От музея във „Вила Джулия“ определят гробницата като ключов източник за разбирането на етруското общество, религия и митология, както и за ранните взаимодействия и конфликти между етруските градове и засилващият се Рим.

#„Гробница на Франсоа“ #етруска гробница

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