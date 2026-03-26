BG
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

Италия продължава да мечтае за Мондиал 2026 след победа над Северна Ирландия

Сандро Тонали се отличи с гол и асистенция за "адзурите".

Италия Сандро Тонали
Италия победи Северна Ирландия с 2:0 в полуфинална квалификационна среща за световното първенство в САЩ, Мексико и Канада. Италианците стигнаха до успеха с голове след почивката.

През първото полувреме на стадион "Ню Баланс Арена" в Бергамо възпитаниците на Дженаро Гатузо бяха по-активни в преден план. Пиърс Чарлс спаси изстрели на Матео Ретеги.

След почивката "адзурите" заслужено откриха резултата. Сандро Тонали се разписа с шут от движение извън наказателното поле.

Десет минути преди края на редовното време домакините подпечатаха успеха си. Сандро Тонало изведе Мойзе Кийн в пеналтерията и нападателят бе точен с изстрел по земя в далечния ъгъл.

В спор за място на Мондиал 2026 Италия ще срещне победителя от срещата между Уелс и Босна и Херцеговина. Двубоят ще се състои на 31 март, вторник, от 21:45 часа.

Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова атака в Черно море
1
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова...
Гледайте България – Соломонови острови пряко по БНТ 3
2
Гледайте България – Соломонови острови пряко по БНТ 3
Разкриха незаконни кланици край Кърджали: Тонове месо без контрол са стигнали до пазара
3
Разкриха незаконни кланици край Кърджали: Тонове месо без контрол...
Жена наръга четирима души в центъра на София
4
Жена наръга четирима души в центъра на София
Конфликтът в Близкия изток: Водят ли преговори САЩ и Иран?
5
Конфликтът в Близкия изток: Водят ли преговори САЩ и Иран?
ВМС: Притеснителен за нас е конфликтът в Украйна, не този в Персийския залив
6
ВМС: Притеснителен за нас е конфликтът в Украйна, не този в...

Най-четени

Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
1
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни...
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
2
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300...
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
3
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в...
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко плато“, предлагането остава недостатъчно
4
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко...
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
5
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
Готвят цялостен пакет от мерки за ограничаване на покачването на цените и подкрепа на потребителите
6
Готвят цялостен пакет от мерки за ограничаване на покачването на...

Швеция разби Украйна и се доближи на крачка от Мондиал 2026
Швеция разби Украйна и се доближи на крачка от Мондиал 2026
Дания върви уверено към Мондиал 2026 след разгром над Северна Македония Дания върви уверено към Мондиал 2026 след разгром над Северна Македония
Чете се за: 01:32 мин.
Гледайте България – Соломонови острови пряко по БНТ 3 Гледайте България – Соломонови острови пряко по БНТ 3
14557
Чете се за: 00:42 мин.
Люксембург и Латвия се доближиха до Лига С в Лигата на нациите Люксембург и Латвия се доближиха до Лига С в Лигата на нациите
Чете се за: 01:05 мин.
Турция се доближи до Мондиал 2026 след минимален успех над Румъния Турция се доближи до Мондиал 2026 след минимален успех над Румъния
Чете се за: 01:17 мин.
Млад съдия от Индонезия ще ръководи мача на България и Соломоновите острови Млад съдия от Индонезия ще ръководи мача на България и Соломоновите острови
Чете се за: 02:15 мин.

Жена наръга четирима души в центъра на София
Жена наръга четирима души в центъра на София
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
До 30% по-евтино в Гърция? БНТ сравни колко струват основни храни и продукти в Солун и в Благоевград До 30% по-евтино в Гърция? БНТ сравни колко струват основни храни и продукти в Солун и в Благоевград
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Тръмп даде нов краен срок на Иран: Ултиматумът за удари е удължен до 6 април Тръмп даде нов краен срок на Иран: Ултиматумът за удари е удължен до 6 април
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Пътуване за никъде: Как войната промени въздушното пространство? Пътуване за никъде: Как войната промени въздушното пространство?
Чете се за: 03:40 мин.
По света
Акции срещу купения вот в различни части на страната, десетки са...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Разкриха незаконни кланици край Кърджали: Тонове месо без контрол...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Преди вота: Скандални назначения в Секционните избирателни комисии
Чете се за: 05:02 мин.
У нас
Туроператорите искат помощ, ресторантьорите настояват за 9% ДДС отново
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
