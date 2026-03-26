Италия продължава да мечтае за Мондиал 2026 след победа над Северна Ирландия

Италия победи Северна Ирландия с 2:0 в полуфинална квалификационна среща за световното първенство в САЩ, Мексико и Канада. Италианците стигнаха до успеха с голове след почивката.

През първото полувреме на стадион "Ню Баланс Арена" в Бергамо възпитаниците на Дженаро Гатузо бяха по-активни в преден план. Пиърс Чарлс спаси изстрели на Матео Ретеги.

След почивката "адзурите" заслужено откриха резултата. Сандро Тонали се разписа с шут от движение извън наказателното поле.

Десет минути преди края на редовното време домакините подпечатаха успеха си. Сандро Тонало изведе Мойзе Кийн в пеналтерията и нападателят бе точен с изстрел по земя в далечния ъгъл.

В спор за място на Мондиал 2026 Италия ще срещне победителя от срещата между Уелс и Босна и Херцеговина. Двубоят ще се състои на 31 март, вторник, от 21:45 часа.