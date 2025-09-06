БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Италия ще се изправи срещу Турция в мача за титлата на световното първенство по волейбол за жени

Олимпийските шампионки надиграха Бразилия с 3:2.

Италия ще се изправи срещу Турция в мача за титлата на световното първенство по волейбол за жени
Италия ще играе за титлата на световното първенство по волейбол за жени. Воденият от Хулио Веласко тим надделя над вицешампиона от предходното издание Бразилия с 3:2 (22:25, 25:22, 28:30, 25:22, 15:13) във втория полуфинален двубой в Банкок.

Така "скуадра адзура" ще играе за първи път за трофея от седем години насам - последно това се случи през 2018 г., когато отстъпи на Сърбия с 2:3 гейма. Бразилките от своя страна ще се борят за бронза с Япония, която загуби от Турция с 1:3 гейма в първия полуфинал.

Селесао" водеше с 1:0 и 2:1, но отстъпи след тайбрек за 35-ата поредна победи за Италия в официален двубой.

В решителния пети гейм играта вървеше точка за точка, като двата отбора си разменяха лидерството. Италианките показаха по-здрави нерви в решителните моменти и спечелиха последните две точки в срещата, след като резултатът стана 13:13.

Екатерина Антропова завърши с 28 точки за "адзурите" и има основна заслуга за успеха. Капитанката на "селесао" Габи се отличи с 28 пункта.

В опит да спечели втора световна титла, олимпийският шампион ще се изправи срещу европейския Турция.

