Ива Деливерска е на полуфинал на 100 м с препятствия на европейското първенство по лека атлетика до 20 г.

Ива Деливерска намери място на полуфиналите на 100 м с препятствия на европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 години в Тампере. Българката завърши четвърта в своята серия, като записа време 13.87 секунди, което и осигури директно класиране за полуфиналите.

Състезателката на Любомира Бръмбарова ще се бори за място на финала утре.

Този сезон 16-годишната Деливерска спечели титлата на Балканиадата под 20 години в Крайова с резултат 13.65, а на Европейския младежки олимпийски фестивал остана 4-а с нов национален рекорд за девойка младша възраст - 13.41.