Ивайло Чочев: Ще се опитаме да играем по-добре в следващите мачове

Българският национал Ивайло Чочев коментира поражението с 1:3 от Ференцварош в мач от 4-ия кръг на основната фаза в Лига Европа. Полузащитникът сподели, че се надява „орлите“ да се завърнат на победния път още през уикенда в двубоя срещу Арда.

„В последните двадесет минути от мача имахме добри ситуации и положения. Успяхме да натиснем отбора на Ференцварош, но видяхте, че след контраатака вкараха за 3:1. Треньорите ще направят разбор и ще покажат къде сме сбъркали и ще се опитаме в другите мачове да играем по-добре. През първото полувреме играха много по-добре от нас и имаха много положения. Добре, че успяхме да се оттеглим на почивка само при 1:0. Да се надяваме, че още в неделя ще покажем това лице, което показахме в последните двадесет минути и ще победим Арда“, каза Ивайло Чочев.

Лудогорец е на 30-та позиция в класирането в Лига Европа.