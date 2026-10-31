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Ивайло Иванов е на крачка от златото на Големия шлем по джудо в Абу Даби

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Спорт
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Българският национал записа четири поредни победи в категория до 90 килограма и ще се изправи срещу Михаил Латишев от Молдова в битката за титлата

Ивайло Иванов е на крачка от златото на Големия шлем по джудо в Абу Даби
Снимка: БТА
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Българският джудист Ивайло Иванов се класира за финала на престижния турнир от Големия шлем в Абу Даби, Обединените арабски емирства. Националът демонстрира отлична форма в категория до 90 килограма, като постигна четири последователни победи и си осигури възможност да се бори за златния медал.

Иванов започна участието си с успех над Олександър Низхник от САЩ, след което продължи убедителното си представяне срещу хърватина Йосиф Булич. Българинът спечели втората си среща с "ипон“ само за 1 минута и 54 секунди.

Следващите два двубоя се оказаха значително по-оспорвани, но Иванов показа характер и успя да наложи волята си в решителните моменти.

На четвъртфиналите българският национал преодоля узбекистанеца Умар Бозоров след продължение, в което стигна до победата със златна точка.

Още по-важен успех Иванов постигна в полуфиналния сблъсък срещу италианеца Кристиян Парлати. Срещата отново премина в продължение, но българинът демонстрира по-голяма устойчивост и спечели със златна точка, за да си гарантира място в битката за титлата.

На финала Иванов ще се изправи срещу представителя на Молдова Михаил Латишев, който заема 12-ото място в световната ранглиста.

Решителният двубой ще се проведе по-късно днес, като финалният блок на турнира в Абу Даби започва в 16:00 часа.

#турнир от Големия шлем по джудо в Абу Даби #Ивайло Иванов джудо

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