БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Жена загина при пожар в центъра на София, има пострадали...
Чете се за: 00:57 мин.
Николай Попов: Гражданско движение ще има на 100%, дали...
Чете се за: 14:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ивайло Мирчев: Продължаваме битката корупционния модел в страната

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Запази
ивайло мирчев продължаваме битката корупционния модел страната
Слушай новината

Оставаме твърдо зад антикорупционната си програма и ще продължи битката срещу корупционния модел в страната. Това заяви в „Говори сега“ Ивайло Мирчев от ПП-ДБ.

По повод Румен Радев, Мирчев обясни, че все още няма конкретна позиция, докато не станат ясни хората и програмата зад него.

„Нашите избиратели са мисленищи. Тези, които подкрепят ПП-ДБ, имат доста сериозен скептицизъм относно Румен Радев. От неговите решения, като президент, от неговите действия, основно в геополитическо отношение. И ние във времето не сме спестявали тези критики. Само, че големият въпрос пред нас е друг. И това е задачата, която ни даваха хората от протеста.“

Мирчев подчерта, че стотиците хиляди хора, излезли на протестите, са дали ясен мандат за изпълнение на обещаната антикорупционна програма. По думите му основният ангажимент остава разрушаването на корупционния модел и отстраняването на Делян Пеевски от българската политика.

Той подчерта, че Румен Радев все още няма партия и програма и не са ясно хората зад тях, за да има позиция за това дали е възможно да имат бъдещи действия с бившия държавен глава.

По думите му тепърва предстои реденето на листи. По отношение на Лена Бориславова и дали тя ще бъде част от тях, от думите му стана ясно, че тя има важна роля за „Да, България“, но има и нейно лично мнение по темата.

„Битката за България не е битка за квоти. Битката за България е битка, корупционният модел да бъде изтикан, да бъде разрушен и Пеевски да бъде изкаран от българската политика.“

Ивайло Мирчев заяви, че заедно с Божидар Божанов са подали сигнал срещу Делян Пеевски за финансови разминавания.

„Подадохме сигнал с Божидар Божанов за разминаване от над 100 милиона лева между това, което е декларирал като дивиденти, и това, което фирми с негово участие са му изплатили.“

Подготвят и още един сигнал, който щял да бъде много интересен. Припомни и за инициативата "Ти броиш":

„С инициативата 'Ти броиш' събираме хиляди хора, които стават наблюдатели и застъпници. Част от тях ще управляват дронове, за да наблюдаваме рискови участъци и да установяваме кои са купувачите на гласове.“

#ПП-ДБ #Ивайло Мирчев

Последвайте ни

ТОП 24

Жена загина при пожар в центъра на София, има пострадали деца
1
Жена загина при пожар в центъра на София, има пострадали деца
Гардероб от 1599 лв. скача на 1599 евро: 100% увеличение в мебелен магазин проверяват от НАП и КЗП
2
Гардероб от 1599 лв. скача на 1599 евро: 100% увеличение в мебелен...
Административният съд в Бургас отмени заповедта за спиране на завода за дървопреработване във Велико Търново
3
Административният съд в Бургас отмени заповедта за спиране на...
Търговци отказват да приемат банкнотите от 200 евро у нас
4
Търговци отказват да приемат банкнотите от 200 евро у нас
Недостигът на работници в Пловдив: Заводи наемат чужденци и обучават кадри на място
5
Недостигът на работници в Пловдив: Заводи наемат чужденци и...
Заловиха наркопласьор край столично училище
6
Заловиха наркопласьор край столично училище

Най-четени

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
2
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
3
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
4
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
5
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в първото шоу от националната селекция на БНТ за "Евровизия 2026"
6
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в...

Още от: Политика

Евролевицата се обединява за лявото пространство и подкрепя центристкия блок на Радев
Евролевицата се обединява за лявото пространство и подкрепя центристкия блок на Радев
Костадин Костадинов: Трети опит за промени в гласуването може да доведе до ексцесии в парламента Костадин Костадинов: Трети опит за промени в гласуването може да доведе до ексцесии в парламента
Чете се за: 03:10 мин.
Атанас Атанасов: Няма никакви условия нашата коалиция да си сътрудничи с Радев Атанас Атанасов: Няма никакви условия нашата коалиция да си сътрудничи с Радев
Чете се за: 03:50 мин.
Антон Кутев: Следващата седмица ще има съвсем реални действия по формирането на партията на Радев Антон Кутев: Следващата седмица ще има съвсем реални действия по формирането на партията на Радев
Чете се за: 03:05 мин.
Комисията по туризъм заседава в Пампорово Комисията по туризъм заседава в Пампорово
Чете се за: 01:17 мин.
Манол Генов призна, че няма покана за участие в бъдещ служебен кабинет Манол Генов призна, че няма покана за участие в бъдещ служебен кабинет
Чете се за: 01:27 мин.

Водещи новини

Две деца са с опасност за живота след пожара в София
Две деца са с опасност за живота след пожара в София
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Нова версия на стратегията за отбрана - САЩ ще намалят военното си присъствие в Европа Нова версия на стратегията за отбрана - САЩ ще намалят военното си присъствие в Европа
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Близки и приятели се сбогуваха с писателя Калин Терзийски (СНИМКИ) Близки и приятели се сбогуваха с писателя Калин Терзийски (СНИМКИ)
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Снежна буря взе десетки жертви в Афганистан Снежна буря взе десетки жертви в Афганистан
Чете се за: 01:07 мин.
Африка
"Продължаваме промяната" даде мандат за коалиционно...
Чете се за: 00:42 мин.
Украйна обвинява Русия в масирани атаки на фона на продължаващите...
Чете се за: 04:30 мин.
По света
Американските интереси в Гренландия - датският премиер с посещение...
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Гардероб от 1599 лв. скача на 1599 евро: 100% увеличение в мебелен...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ