Ивайло Вълчев, ИТН: Бюджетът ще покаже кой наистина подкрепя стабилността в управлението

Евродепутатът от "Има такъв народ" (ИТН) Ивайло Вълчев заяви в студиото на "Денят започва с Георги Любенов", че предстоящото обсъждане на бюджета ще бъде истинският тест за политическа отговорност и че правителството трябва да търси подкрепа за политики, които носят реална полза на държавата.

По думите на Вълчев, след последните политически промени в Народното събрание основната задача на управляващите е да намерят баланса между стабилността и политическата почтеност:

"Кабинетът няма мнозинство. За да остане да функционира, има нужда от подкрепа в залата. Надявам се, че сега ще се предлагат решения, които ще привлекат подкрепа и от опозиционни партии."

Той посочи, че бюджетът ще бъде първия ясен индикатор дали в парламента все още има воля за стабилност:

"Ще се види още при бюджета. Ще се види и когато стане дума за енергийната ни сигурност. Тогава се разбира кой мисли държавнически, и кой – партийно."

Вълчев направи и уточнение по повод дискусиите за дерогацията на България за руски петрол:

"Правителството не е питало дали може да помоли за дерогация, а каква е процедурата, по която тя може да бъде поискана. Това е важна разлика."

Той изрази критика към европейската политика, която според него често поставя идеологията над икономическата логика:

"Европа допусна грешка, защото не беше достатъчно гъвкава. В момента всяка държава се опитва индивидуално да спасява икономиката си, вместо да има общо решение. Това е резултат от идеологически, а не от икономически подход."

След т. нар. преформатиране на управлението, според Вълчев, ИТН е показала, че няма да бъде зависима от външен натиск:

"Очакваше се именно ние да бъдем слабото звено, което ще подаде в посока на новите сили, но се случи точно обратното."

Той добави, че партията се придържа към подписания договор за съвместно управление, и че всички решения трябва да се обясняват ясно на обществото:

"Имаме нужда от повече обяснение. Не е добре да оставяме други да разказват вместо нас какво се случва. В политиката не е достатъчно едно решение да е разумно – трябва и да го защитиш."

По повод спекулациите за нов политически проект около президента Румен Радев, Вълчев припомни, че ИТН първи са поставили темата за президентска република, но не в персонален, а в принципен контекст:

"Когато говорихме за президентска република, идеята беше за принципна промяна на модела, не за подкрепа на конкретен човек. Радвам се, че днес някои наши опоненти започват да мислят в тази посока."

Ивайло Вълчев подчерта още, че всички големи политически въпроси – от енергетиката до социалната политика – ще се решават през бюджета: