Иван Димов донесе първи медал за България на световното по вдигане на тежести

Българинът бе изпреварен единствено от Мухамед Фуркан Йозбек в изхвърлянето.

иван димов отпадна три неуспешни опита категория килограма олимпийския турнир вдигане тежести
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Иван Димов спечели сребърен медал в изхвърлянето в категория до 65 килограма при мъжете на световното първенство по вдигане на тежести във Фьорде. С това той донесе първи медал за България от шампионата в Норвегия.

Въпреки че се състезава в по-слабата група "В", българинът бе изпреварен единствено от Мухамед Фуркан Йозбек в първото от двете движения, в което записа 137 килограма. Постижението на турчина бе 145 килограма, а той стана и световен шампион след 179 килограма в изтласкването и двубой от 324 килограма.

Димов завърши на шесто място със своя двубой от 300 килограма, а другият българин в тази категория - Габриел Маринов, остана на 13-о място с двубой от 275 килограма.

Сребърен медалист с двубой от 315 килограма стана Пак Мьон Джин от КНДР, който взе и златото в изтласкването със 180 килограма.

Бронзът в двубоя стана притежание на американеца Хамптън Морис с 311 килограма.

Следващият българин, който ще вдига на световното първенство, е Карлос Насар. Олимпийският шампион от Париж ще участва в категория до 94 килограма в четвъртък вечер от 20:30 часа.

#световно първенство по вдигане на тежести в Норвегия 2025 #Иван Димов

