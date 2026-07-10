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Иван Иванов отпадна на четвъртфиналите на турнир от сериите „Чалънджър“

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Спорт
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Поражение за българския тенисист в Нотингам.

Иванов тенис
Снимка: БТА
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Иван Иванов отпадна на четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на тревна настилка от сериите „Чалънджър 50“ в Нотингам (Великобритания) с награден фонд от 56 700 евро.

Националът на България за Купа Дейвис отстъпи пред водача в схемата и номер 205 в световната ранглиста Клемон Шидек (Франция) с 2:6, 2:6 за 79 минути игра.

Иванов загуби пет поредни гейма от 2:1 до 2:6 в първия сет. Във втората част българинът изостана с 1:3, намали на 2:3, но загуби следващите три гейма и отпадна от надпреварата.

Преди този мач българинът, който започна турнира от квалификациите, постигна четири поредни победи. С успеха си в първия кръг националът стана най-младият българин с победа в основната схема на турнир от сериите „Чалънджър“.

С доброто си представяне 17-годишният Иванов си осигури 11 точки за световната ранглиста, в която през тази седмица заема 654-ото място.

#Иван Иванов

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