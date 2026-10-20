БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румъния отново има редовно правителство
Чете се за: 01:00 мин.
Срив на част от облачните услуги на "Гугъл"...
Чете се за: 00:55 мин.
ДАНС и ГДБОП влязоха в Община Сунгурларе заради...
Чете се за: 00:50 мин.
Румен Радев: Американският самолет патрулира над Черно...
Чете се за: 03:22 мин.
Намерени са останки след атаката по „Челси-3“
Чете се за: 01:12 мин.
Велислава Петрова: Създава се усещане, че търговските...
Чете се за: 06:20 мин.
Двама души загинаха при катастрофа на пътя Пазарджик -...
Чете се за: 01:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Иван Иванов отпадна на старта на тенис турнира на клей от сериите "Чалънджър 50" във Флоренция

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
Спорт
Запази

Националът на България за Купа Дейвис се отказа във втория сет срещу Исан Алмасан Валиенте.

Иван Иванов отпадна на старта на тенис турнира на клей от сериите "Чалънджър 50" във Флоренция
Слушай новината

Иван Иванов отпадна на старта на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 50" във Флоренция (Италия) с награден фонд 56 700 евро.

17-годишният варненец се отказа при резултат 3:6, 0:3 срещу "щастливия губещ" от квалификациите Исан Алмасан Валиенте след 52 минути игра.

Иванов беше равностоен на опонента си до 3:4 в първия сет, но след това загуби пет поредни гейма и се оттегли от срещата заради физически проблем.

По-късно днес друг национал - Янаки Милев, който премина през пресявките, ще играе в първия кръг срещу представителя на домакините Лорецно Джустино.

Милев ще участва и в надпреварата на двойки заедно със сънародника си Радослав Шандаров.

#Иван Иванов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Един загинал и един тежко ранен при верижна катастрофа между Карнобат и Айтос (СНИМКИ)
1
Един загинал и един тежко ранен при верижна катастрофа между...
ДАНС и ГДБОП влязоха в Община Сунгурларе заради злоупотреби с обществени поръчки
2
ДАНС и ГДБОП влязоха в Община Сунгурларе заради злоупотреби с...
Задържаха недекларирани 4 милиона турски лири на ГКПП „Малко Търново“
3
Задържаха недекларирани 4 милиона турски лири на ГКПП „Малко...
В деня на св. Иван Рилски: Връчват приза "Лекар на годината"
4
В деня на св. Иван Рилски: Връчват приза "Лекар на годината"
Заподозрените за палежа на антени „Старлинк“ край София са родени Германия
5
Заподозрените за палежа на антени „Старлинк“ край София...
СПЕЦИАЛНО: Италия отблизо – кой печели от протестите?
6
СПЕЦИАЛНО: Италия отблизо – кой печели от протестите?

Най-четени

Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя наполовина и изгради близо 3000 км нови магистрали?
1
Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя...
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
2
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват я международно
3
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват...
Русия: Поразихме товарен кораб, транспортиращ военни доставки към пристанището на Одеса
4
Русия: Поразихме товарен кораб, транспортиращ военни доставки към...
Прокуратурата в Кочани поиска Ива Михайлова да бъде задържана
5
Прокуратурата в Кочани поиска Ива Михайлова да бъде задържана
Очакват ни проливни дъждове, с риск от наводнения и бурен вятър
6
Очакват ни проливни дъждове, с риск от наводнения и бурен вятър

Още от: Български тенис

Димитър Кисимов започва срещу австриец на финалния турнир при юношите
Димитър Кисимов започва срещу австриец на финалния турнир при юношите
Александър Донски на четвъртфинал при двойките в Алмати Александър Донски на четвъртфинал при двойките в Алмати
Чете се за: 01:32 мин.
Янаки Милев преодоля квалификациите във Флоренция Янаки Милев преодоля квалификациите във Флоренция
Чете се за: 01:30 мин.
Елизара Янева с ново рекордно класиране в световната ранглиста на WТА Елизара Янева с ново рекордно класиране в световната ранглиста на WТА
Чете се за: 01:27 мин.
Без българско участие на сингъл на международния турнир за жени от категория W50 в Стара Загора Без българско участие на сингъл на международния турнир за жени от категория W50 в Стара Загора
Чете се за: 01:40 мин.
Мая Мичева е финалистка на сингъл и двойки на турнир от World Tennis Tour Juniors в Испания Мая Мичева е финалистка на сингъл и двойки на турнир от World Tennis Tour Juniors в Испания
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Румен Радев: Американският самолет патрулира над Черно море за разузнаване и засичане на рискове
Румен Радев: Американският самолет патрулира над Черно море за...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Димитър Стоянов: Самолетът "Посейдон" ще изпълнява мисии докато е необходимо, информацията от него отива в НАТО Димитър Стоянов: Самолетът "Посейдон" ще изпълнява мисии докато е необходимо, информацията от него отива в НАТО
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Румъния отново има редовно правителство Румъния отново има редовно правителство
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Срив на част от облачните услуги на "Гугъл" предизвика неудобства за потребителите в Европа Срив на част от облачните услуги на "Гугъл" предизвика неудобства за потребителите в Европа
Чете се за: 00:55 мин.
По света
ДАНС и ГДБОП влязоха в Община Сунгурларе заради злоупотреби с...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
ЦИК: 6 590 000 души имат право на глас за вота в неделя
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Намерени са останки след атаката по „Челси-3“
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Оранжев код: Бурята "Адам" застрашава източното...
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ