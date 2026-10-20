Иван Иванов отпадна на старта на тенис турнира на клей от сериите "Чалънджър 50" във Флоренция

Иван Иванов отпадна на старта на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 50" във Флоренция (Италия) с награден фонд 56 700 евро.

17-годишният варненец се отказа при резултат 3:6, 0:3 срещу "щастливия губещ" от квалификациите Исан Алмасан Валиенте след 52 минути игра.

Иванов беше равностоен на опонента си до 3:4 в първия сет, но след това загуби пет поредни гейма и се оттегли от срещата заради физически проблем.

По-късно днес друг национал - Янаки Милев, който премина през пресявките, ще играе в първия кръг срещу представителя на домакините Лорецно Джустино.

Милев ще участва и в надпреварата на двойки заедно със сънародника си Радослав Шандаров.