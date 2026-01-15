БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Иван Иванов отпадна във втория кръг на турнир в Манакор

Чете се за: 01:05 мин.
Спорт
Тежка загуба за българския тенисист в Испания.

български финал иван иванов спечели титлата откритото първенство тенис сащ юношите
Снимка: БТА
Националът на България за Купа Дейвис Иван Иванов отпадна във втория кръг на сингъл на турнира по тенис на твърди кортове за мъже в Манакор (Испания) с награден фонд от 15 хиляди долара.

17-годишният Иванов, който е водач в световната ранглиста при юношите, претърпя поражение за 77 минути от поставения под №4 представител на домакините Серхио Ернандо с 0:6, 1:6 в надпреварата в Академията на местната легенда Рафаел Надал, където българинът тренира от повече от три сезона.

Той загуби първите осем и последните четири гейма в срещата, като не успя да се възползва от нито една от петте си възможности за пробив в подаването на 21-годишния левичар Ернандо, 527-и в света.

Иван Иванов, 942-и в класацията на АТР, през миналата седмица достигна до финала на друг турнир от същия ранг в Манакор.

#Иван Иванов

