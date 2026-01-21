Иван Иванов отстрани №7 в схемата на турнир в Манакор

Световният шампион при юношите за 2025 година Иван Иванов започна със страхотна победа участието си на турнира на твърди кортове в Академията на Рафаел Надал в Манакор (Испания) с награден фонд 15 хиляди долара.

17-годишният българин победи с 6:3, 6:2 №7 в схемата и №581 в световната ранглиста Хумоюн Султанов (Узбекистан). Двубоят продължи час и 19 минути.

Националът на България за Купа „Дейвис" спечели три поредни гейма от 2:2 до 5:2 в първия сет, а след това го затвори без проблем при 6:3 в своя полза. Иванов напълно доминира във втората част, като поведе с 5:0 и без затруднения стигна до крайния успех при 6:2.

Във втория кръг Иван Иванов ще играе срещу Амир Омарханов (Казахстан).

Успехът идва само десет дни след като Иванов стана вицешампион на сингъл на друг турнир, проведен отново в Академията на Рафаел Надал, което е ясен знак за отличната му форма.