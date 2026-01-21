БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Иван Иванов отстрани №7 в схемата на турнир в Манакор

Чете се за: 01:17 мин.
Надпреварата е с награден фонд 15 хиляди долара.

иван иванов стана вицешампион турнира манакор
Световният шампион при юношите за 2025 година Иван Иванов започна със страхотна победа участието си на турнира на твърди кортове в Академията на Рафаел Надал в Манакор (Испания) с награден фонд 15 хиляди долара.

17-годишният българин победи с 6:3, 6:2 №7 в схемата и №581 в световната ранглиста Хумоюн Султанов (Узбекистан). Двубоят продължи час и 19 минути.

Националът на България за Купа „Дейвис" спечели три поредни гейма от 2:2 до 5:2 в първия сет, а след това го затвори без проблем при 6:3 в своя полза. Иванов напълно доминира във втората част, като поведе с 5:0 и без затруднения стигна до крайния успех при 6:2.

Във втория кръг Иван Иванов ще играе срещу Амир Омарханов (Казахстан).

Успехът идва само десет дни след като Иванов стана вицешампион на сингъл на друг турнир, проведен отново в Академията на Рафаел Надал, което е ясен знак за отличната му форма.

