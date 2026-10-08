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Иван Иванов продължава победния си ход в Италия и достигна четвъртфиналите

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Спорт
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17-годишният български талант се наложи над представител на домакините в два сета, докато Димитър Кисимов приключи участието си във втория кръг

Иван Иванов продължава победния си ход в Италия и достигна четвъртфиналите
Снимка: БТА
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Българският тенис талант Иван Иванов се класира за четвъртфиналите на турнира на клей в Санта Маргерита ди Пула, Италия, с награден фонд 30 000 долара. Националът за Купа Дейвис постигна убедителна победа над италианеца Мануел Маца с 6:3, 6:4 за час и 40 минути.

17-годишният Иванов, който е поставен под номер 5 в основната схема, започна силно срещата и поведе с 4:0 в първия сет, преди да затвори частта с 6:3.

Във втория сет българинът отново демонстрира стабилна игра, като реализира решаващ пробив в деветия гейм. След това спечели подаването си на нула и сложи край на двубоя.

За място на полуфиналите Иванов ще се изправи срещу победителя от срещата между третия поставен Лоран Локоли от Франция и италианеца Габриеле Пенафорти.

Междувременно другият български представител в турнира Димитър Кисимов отпадна във втория кръг. Преминалият през квалификациите тенисист отстъпи на италианеца Габриеле Кривеларо с 0:6, 2:6 след 81 минути игра.

#тенис турнир в Италия #Димитър Кисимов #Иван Иванов тенис

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