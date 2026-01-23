БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Румен Радев напусна президентството: Много сме, не могат...
Чете се за: 01:37 мин.
Учениците от област Добрич се връщат в класните стаи
Чете се за: 01:02 мин.
Илияна Йотова е новият президент на България
Чете се за: 05:35 мин.
Конституционният съд реши: Пълномощията на президента...
Чете се за: 01:35 мин.
Почина писателят Калин Терзийски
Чете се за: 01:32 мин.
След катастрофата с директора на НП "Рила":...
Чете се за: 01:40 мин.
Тръмп: Огромен флот се насочва към Иран
Чете се за: 01:00 мин.

Илияна Йотова е новият президент на България. След 9 години на власт Румен Радев напуска президентството

Иван Иванов се класира за полуфиналите на тенис турнира в Манакор

Чете се за: 01:50 мин.
Спорт
Националът на България за „Купа Дейвис“ елиминира Макс Бейзинг, който спечели титлата от друг турнир в Манакор преди седмица.

Снимка: БФ тенис
Иван Иванов се класира за полуфиналите на сингъл на тенис турнира на твърди кортове за мъже в Манакор (Испания) с награден фонд 15 хиляди долара.

17-годишният Иванов се наложи убедително с 6:2, 6:4 над втория поставен и №423 в световната ранглиста Макс Бейзинг (Великобритания). Двубоят продължи 90 минути, в които Иванов демонстрира зряла игра, увереност и пълен контрол над събитията на корта. Бейзинг влизаше в мача със серия от седем поредни победи и титла от турнир в Манакор през миналата седмица, но този път нямаше отговор срещу младия българин.

Световният шампион при юношите за 2025 г. наложи темпото още в началото. Иванов проби за 2:1 в първия сет, а след нов пробив за 5:2 затвори частта с категоричното 6:2. Доминиращата му игра продължи и във втория сет, където той проби още в първия гейм и не допусна нито един шанс за връщане на пробива. Стабилният сервис и страхотните разигравания донесоха на българина заслужен успех с 6:4.

В битка за място на финала Иванов ще се изправи срещу победителя от мача между петия в схемата Джак Лодж (Белгия) и Мелиос Ефстатиу (Кипър).

855-ият в световната ранглиста при мъжете продължава възходящата си серия в Манакор, след като по-рано през месеца достигна и до финала на друг турнир от същия ранг.

