БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ВСС освободи Даниела Талева като ад хок прокурор
Чете се за: 00:37 мин.
Казусът "Коцев": Варненският кмет ще изпълнява...
Чете се за: 01:00 мин.
Росен Желязков: До края на годината очакваме третото...
Чете се за: 01:22 мин.
Президентът Румен Радев с критики към властта за особения...
Чете се за: 01:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Иван Иванов се класира за втория кръг на турнир в Анталия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Запази

Във втория кръг Иванов ще играе срещу №2 в схемата Олексий Крутих (Украйна).

Иван Иванов
Снимка: БТА
Слушай новината

Българският тенисист Иван Иванов се класира за втория кръг на единично на турнира на червени кортове за мъже в Анталия (Турция) с награден фонд 15 хиляди долара.

17-годишният българин победи на старта с 6:2, 6:2 Юта Томида (Япония) за 67 минути игра.

Иванов поведе с 4:1 по пътя към успеха в първия сет. Във втората част той спечели четири поредни гейма от 1:1 до 5:1, а след това затвори мача с убедителното 6:2.

Във втория кръг Иван Иванов ще играе срещу №2 в схемата Олексий Крутих (Украйна).

Янаки Милев пък загуби в първия кръг на сингъл с 3:6, 3:6 от №6 в схемата Николас Йонел (Румъния) за час и 37 минути на корта.

Вчера Милев обаче се класира за четвъртфиналите в надпреварата на двойки. Българинът и Феликс Мишкер (Великобритания) спечелиха с 5:7, 6:2, 10-6 срещу Радован Михалик (Словакия) и Юта Томида (Япония).

#Иван Иванов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Президентът наложи вето на част от измененията в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
1
Президентът наложи вето на част от измененията в Закона за...
ВМА отстрани от работа лекаря, прегазил куче в столичния квартал "Разсадника"
2
ВМА отстрани от работа лекаря, прегазил куче в столичния квартал...
Борисов към президента Радев: Слагай вето или пускай, а не ни давай съвети
3
Борисов към президента Радев: Слагай вето или пускай, а не ни давай...
Семейство загърби цивилизацията и се премести да живее с трите си деца в гората
4
Семейство загърби цивилизацията и се премести да живее с трите си...
"Референдум": Кой носи най-голяма отговорност за сивата икономика в България?
5
"Референдум": Кой носи най-голяма отговорност за сивата...
Катастрофата със загинал на Околовръстното: Димитър Любенов призна, че е пил преди да се качи в автомобила си
6
Катастрофата със загинал на Околовръстното: Димитър Любенов призна,...

Най-четени

Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
1
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
2
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
3
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
4
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
5
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе Покровск
6
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе...

Още от: Български тенис

Гергана Топалова направи обрат и се класира за втория кръг на тенис турнира на клей в Орландо
Гергана Топалова направи обрат и се класира за втория кръг на тенис турнира на клей в Орландо
Три български победи на старта на Мастърс турнира до 12 г. в „Рафа Надал Академи" Три български победи на старта на Мастърс турнира до 12 г. в „Рафа Надал Академи"
Чете се за: 01:32 мин.
Легенда на тениса ще бъде лектор на еднодневен семинар в София Легенда на тениса ще бъде лектор на еднодневен семинар в София
Чете се за: 01:27 мин.
Нестеров продължава към четвъртфиналите на двойки в Манама Нестеров продължава към четвъртфиналите на двойки в Манама
Чете се за: 00:52 мин.
Ива Иванова продължава във втория кръг в Ираклион Ива Иванова продължава във втория кръг в Ираклион
Чете се за: 01:27 мин.
Росица Денчева продължава към втория кръг на сингъл на тенис турнира на клей в Ираклион (Гърция) Росица Денчева продължава към втория кръг на сингъл на тенис турнира на клей в Ираклион (Гърция)
Чете се за: 01:50 мин.

Водещи новини

Казусът "Коцев": Варненският кмет ще изпълнява правомощията си от ареста
Казусът "Коцев": Варненският кмет ще изпълнява...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Русия е готова да възобнови преговорите с Украйна в Истанбул Русия е готова да възобнови преговорите с Украйна в Истанбул
Чете се за: 00:15 мин.
По света
БАН отчете екстремна магнитна буря над България БАН отчете екстремна магнитна буря над България
Чете се за: 04:02 мин.
Общество
ВСС освободи Даниела Талева като ад хок прокурор ВСС освободи Даниела Талева като ад хок прокурор
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Заради клип с чуждестранен кортеж: НСО започва проверка по случая
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Особеният управител в рафинерията в Бургас: Задочен спор между...
Чете се за: 06:02 мин.
У нас
Жечо Станков: България има бензин за 6 месеца, дизел – за 4...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
След бруталния случай с кучето Мая: "Този човек просто остави...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ